Dan Cake: Zanotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na chleby tostowe i bułeczki mleczne

Portalspozywczy.pl: Jakie produkty Dan Cake cieszą się największym zainteresowaniem konsumentów w czasie pandemii?

Dawid Podsiadło, Sales Manager Dan Cake Polonia: Obecna sytuacja wpłynęła zarówno na trendy w sprzedaży określonych grup produktów, jak i na zachowania i wybory konsumentów. Widać to również w portfolio produktów marki Dan Cake. W ciągu ostatnich kilku tygodni zanotowaliśmy znaczny wzrost zapotrzebowania na chleby tostowe oraz bułeczki mleczne, który przewyższa nasze obecne możliwości produkcyjne. Zauważamy również tendencję, że produkty impulsowe – szybkie przekąski w małych opakowaniach – cieszą się relatywnie mniejszym zainteresowaniem. Spodziewamy się, że taka sytuacja na rynku będzie się utrzymywać.

Warto podkreślić fakt, że mimo zaistniałej sytuacji konsumenci dokonują wyborów zakupowych w sposób świadomy. Robią większe zakupy, ale rzadziej. Zwracają uwagę na brak konserwantów i oczekują możliwie krótkiego składu. Chętniej decydują się na wybór produktów w opakowaniach standardowych i powiększonych. Istotna jest dla nich również wszechstronność produktu, dająca szeroki wachlarz możliwości jego konsumpcji – przykładem takiego wyrobu są bułeczki mleczne Dan Cake, które możemy serwować na śniadanie, wykorzystać jako przekąskę, a ze słodkimi dodatkami podać jako deser.

Jakie kroki podjęła firma Dan Cake w swoich zakładach?

Jeśli chodzi o procedury wdrożone w zakresie ochrony zdrowia, to na terenie zakładu wprowadzonych zostało wiele obostrzeń. Funkcjonujemy w stanie podwyższonego ryzyka, ale kluczowe procesy i bezpieczeństwo pracowników zostały zabezpieczone.

Powołaliśmy zespół kryzysowy, który na bieżąco monitoruje komunikaty i wdraża zalecenia związane z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Godziny zmian załogi zostały tak ułożone, by pracownicy mieli ze sobą jak najmniej kontaktu. Zapewniliśmy im dodatkowe środki ochrony osobistej (maseczki, okulary, środki do dezynfekcji), zaostrzyliśmy już wysokie, obowiązujące w zakładzie, procedury w zakresie higieny oraz zorganizowaliśmy dodatkowe miejsca odpoczynku. Większość pracowników administracyjnych i biurowych pracuje zdalnie, a pracownicy produkcyjni i kierowcy obsługujący dostawy zostali poinformowani, aby w sposób szczególny zwracali uwagę na stan zdrowia, zarówno swój, jak i współpracowników. Aż do odwołania obowiązuje czasowy zakaz przyjmowania gości i podróży służbowych. Wprowadzony został wewnętrzny zakaz gromadzenia się i konieczność zachowania dystansu między sobą.