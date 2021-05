Daniłowski, Makarony Polskie: pandemia to dodatkowe wydatki

Autor: Jakub Szymanek

Data: 14-05-2021, 14:16

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie w rozmowie z nami przyznał, że pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia zakładów produkcyjnych spółki. / fot. materiały prasowe

Szacuję, że od początku pandemii wydaliśmy ponad 1 mln złotych na działania zabezpieczające naszych pracowników przed koronawirusem i to są koszty, których wcześniej nie planowaliśmy. Przy naszych zyskach, które kształtują się na poziomie 8 milionów złotych, utrata 1 miliona to są duże pieniądze.

Koszty funkcjonowania w pandemii są zdecydowanie wyższe i mam obawy czy po powrocie do normalności będą warunki do ich obniżki.

Największym wyzwaniem było bez wątpienia zapewnienie ciągłości i rentowności produkcji.

Jakub Szymanek, Portalspozywczy.pl: Czy pandemia mocno namieszała w działalności zakładów produkcyjnych w Grupie Makarony Polskie?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie: W okresie pandemii w firmie mieliśmy przestoje, podczas których musieliśmy np. zamknąć cały zakład na dwa tygodnie z uwagi na fakt, że część załogi miała potwierdzone zakażenie wirusem Sars-Cov-2, a co do reszty nie było pewności, kto z nich jest chory. Zgodnie z procedurami wewnętrznymi przebadaliśmy wszystkie osoby pracujące w tej lokalizacji. Gdy chorzy wrócili do zdrowia, wznowiliśmy pracę.

Nie ma miesiąca, w którym Grupa nie wydawałaby 50 do 100 tysięcy złotych na profilaktykę, badania pracowników czy zakupy materiałów ochronnych. Szacuję, że od początku pandemii wydaliśmy ponad 1 mln złotych na działania zabezpieczające naszych pracowników przed koronawirusem i to są koszty, których wcześniej nie planowaliśmy. Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapewnienie bezpieczeństwa załodze jest bardzo kosztowne, a pandemia trwa już ponad rok. Przy naszych zyskach, które kształtują się na poziomie 8 milionów złotych, utrata 1 miliona to są duże pieniądze.

Powiedział pan o zamknięciu zakładu na dwa tygodnie. Jak duża jest to strata dla firmy?

Straty są takie, że przy zamknięciu zakładu „z dnia na dzień” w zasadzie nie mieliśmy możliwości wykorzystania wszystkich zamówionych wcześniej surowców z krótkim terminem przydatności np. masa jajowa – część zakupioną, a niewykorzystaną musieliśmy poddać utylizacji. Po powrocie zakładu do pracy, musieliśmy natomiast jak najszybciej odbudować stany magazynowe. To oznaczało, że po uruchomieniu zakładu, musieliśmy produkować o 20 – 30 procent więcej, niż w normalnych warunkach, a to również generowało dodatkowe wydatki, takie jak np. nadgodziny, praca w weekendy, dodatkowe zatrudnienie.

Koszty funkcjonowania w pandemii są zdecydowanie wyższe i mam obawy czy po powrocie do normalności będą warunki do ich obniżki.

Patrząc na te wszystkie problemy, które pan wymienił. Jak ocenia pan 2020 rok dla spółki Makarony Polskie pod kątem biznesowym?

Pomimo licznych trudności i zawirowań pandemicznych, rok 2020 ostatecznie okazał się dla naszej Grupy rokiem stabilnego rozwoju organicznego. Największym wyzwaniem było bez wątpienia zapewnienie ciągłości i rentowności produkcji.

W zakresie przychodów ze sprzedaży największy udział tradycyjnie miała sprzedaż krajowa, z uwagi na fakt, że Makarony Polskie mają mocną pozycję na rynku krajowym w brandach i to one były istotnym źródłem generowania marży w tym segmencie. W ubiegłym roku istotną rolę odegrał również eksport. Nasze produkty są cenione przez konsumentów zagranicznych za wysoką jakość i dobrą cenę, jednocześnie z uwagi na uwarunkowania makroekonomiczne rynki zagraniczne są rynkami, na których realizujemy zdecydowanie wyższe marże niż na rynku krajowym.

