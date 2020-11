Daniłowski na Internetowym FRSiH: Musimy zadbać o wzrost świadomości konsumentów

- Makarony są produktem bardzo tradycyjnym i okazały się bardzo poszukiwane podczas pandemii. Nasza oferta to nie są jednak tylko makarony z pszenicy, ale także wiele produktów wytworzonych z innych surowców. Makarony Polskie proponują makarony z ciecierzycy, soczewicy czy zielonego groszku, które zawierają więcej białka - mówił podczas debaty "Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów".

Zenon Daniłowski dodał, że wszystkie działania firmy nakierowane są na produkcję makaronów premium. - Niestety produkty premium tracą podczas pandemii, ale wierzę w to, że wróci ten trend na produkty, które zaspokoją nie tylko głód, ale wpłyną na naszą formę i zdrowie - dodał.

Prezes Makaronów Polskich odniósł się także do kwestii opakowań. - Epidemia pokazała nam, że ludzie bardzo chętnie kupują dobrze zapakowany produkt. Makarony muszą być zapakowane w opakowania barierowe. Podstawą jest plastik. Podejmujemy próby pakowania w papier, ale jest to trudne. Opakowania papierowe często są wzbogacone o różne inne surowce, w tym plastikowe, które są o wiele trudniejsze do recyklingu. Nie wyrzekniemy się więc plastiku, ale proponuję skupić się właśnie na odpowiednim jego przetwarzaniu - mówił.

Wśród konsumentów brakuje świadomości wyboru produktów zdrowych i bezpiecznych. - Coraz częściej obserwujemy zjawisko, że osoby o wyższych dochodach reprezentują wyższy poziom świadomości. Osoby o niższych - dokonują decyzji zakupowych kierując się głównie ceną. I tu widzę ogromne pole do pracy dla firm, organizacji i mediów - mówił Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

