De Heus przejął cały Golpasz

Transakcja objęła całość działalności Golpaszu w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest w czterech zakładach, których roczny potencjał

produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton.

Łączny potencjał firmy De Heus po finalizacji transakcji to blisko 2 mln ton paszy produkowanej w 11 nowoczesnych wytwórniach zlokalizowanych na terenie całego kraju, z ofertą uzupełnioną o premiksy produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Pozwoli to na jeszcze lepszą i efektywniejszą obsługę polskich hodowców. Jednocześnie postawi De Heus na pozycji lidera na polskim ryku paszowym.

De Heus podjął decyzję o utrzymaniu marki Golpasz. Jednocześnie firmy De Heus i Golpasz kontynuują pracę nad połączeniem przedsiębiorstw we wszystkich obszarach, czego efektem będzie również oferta - integracja najbardziej efektywnych produktów, rozwiązań, narzędzi żywieniowych i biznesowych oraz form doradztwa, którą w perspektywie kilku miesięcy firmy zaprezentują klientom.

- Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra klientów, dla których kluczem do sukcesu jest stałe poprawianie efektywności produkcji. Jestem przekonany, że fuzja przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w efekcie jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności. Przed nami okres intensywnej pracy nad integracją spółek, aby w pełni wykorzystać potencjał, wiedzę i doświadczenia obu zespołów, a także najlepsze praktyki w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów. Wszystko to po to, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów - mówi Adam Zaleski, Prezes Zarządu De Heus.

- Zakończona transakcja otwiera nowy rozdział w historii firmy Golpasz, jej zespołu zarządzającego i pracowników. W oparciu o dotychczasowe relacje z hodowcami, sprawdzoną jakość produkowanych pasz oraz najwyższe standardy obsługi klienta, Golpasz będzie mógł dodatkowo skorzystać z międzynarodowego doświadczenia Grupy De Heus w żywieniu i dobrostanie zwierząt. Cieszę się, że została już podjęta decyzja o utrzymaniu na rynku marki Golpasz. Mam nadzieję, że w ramach procesu integracji obie firmy wypracują najlepsze na rynku oferty dla klientów, zoptymalizują procesy produkcyjne i logistyczne oraz będą nadal wyznaczać na rynku standardy jakości produktów oraz obsługi klienta. Jestem przekonany, że takie połączenie kompetencji oraz doświadczenia pozwoli połączonym firmom De Heus i Golpasz na zostanie liderem rynku oraz utrzymanie tej pozycji w najbliższych latach – powiedział Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i Partner

Zarządzający funduszu Resource Partners, dotychczasowego większościowego udziałowca Golpasz S.A.