Mieszkańcy Olsztyna na początku ubiegłego tygodnia mogli przeżyć szok, patrząc na ceny pieczywa w jednej z popularnych piekarń. Za chleb czy przekąski słone trzeba zapłacić nawet o 40 proc. więcej.

Drastyczne podwyżki cen w popularnej piekarni. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Pieczywo podrożało nawet o 40 procent

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy, na temat wyższych cen pieczywa w Piekarni Tyrolskiej w Olsztynie. Obecnie za chleb żytni mini (300g) należy zapłacić 8 zł; za żytni wiejski – 20zł/kg; za orkiszowy - 20zł/kg, a za chleb foremkowy (600 g) należy się 10 zł. Chleb lniany w 2020 roku kosztował 3,50 zł, rok później już 7 zł, a obecnie kwota za ten wypiek wynosi 10 zł.

Dlaczego pieczywo jest coraz droższe?

Co jest powodem tak drastycznej zmiany cen pieczywa? Okazuje się, że największy wpływ na to miały rosnące koszty towarów, takich jak mąka, a także inflacja oraz wysokie ceny gazu.

- Firma pracuje wyłącznie na gazie, a rachunki wzrosły o 300 proc. Jeszcze w tamtym roku płaciłem 100 tys. zł miesięcznie za gaz, a teraz jest to kwota w wysokości 300 tys. zł, gdy doliczę do tego VAT, to będzie około 380 tys. zł miesięcznie – mówi Jarosław Goszczycki, właściciel, a zarazem prezes Piekarni Tyrolskiej.

- Za tonę mąki płaciłem do niedawna 300 zł, a teraz tona kosztuje już niemal 1600 zł, czterokrotny wzrost ceny - dodaje.

