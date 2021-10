Dlaczego spożycie chleba spada?

Spożycie pieczywa od wielu lat spada, od 2015 roku przeciętnie o 4-6% z roku na rok. Pandemia pogłębiła spadek – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Piotr Połomski, ekspert rynku piekarskiego i członek jury konkursu Master Baker.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 26-10-2021, 11:18

W 2020 Polacy spożywali przeciętnie 2,75 kg pieczywa na miesiąc; fot. shutterstock

Spożycie pieczywa

Jak przytacza Piotr Połomski, w 2020 Polacy spożywali przeciętnie 2,75 kg pieczywa na miesiąc, czyli już prawie 8% mniej w stosunku do 2019.

– Można zakładać że wynika to ze statystycznie zwiększonego zainteresowania „zdrowym odżywianiem” w czasie pandemii – i rzeczywiście największy wzrost spożycia można zauważyć w owocach, warzywach czy nabiale. Chęć zadbania Polaków o zdrowie w kryzysie najlepiej widać na rynku suplementów diety, który wzmocnił się o kilka punktów procentowych – komentuje ekspert rynku piekarskiego.

Pieczywo pełnoziarniste

– Jako społeczeństwo statystycznie spożywamy tak mało pieczywa, że przechodząc z dnia na dzień na pieczywo 100% pełnoziarniste wciąż nie dostarczylibyśmy dziennego zapotrzebowania na otręby (wyliczone przez naukowców z duńskiego projektu Fuldkorn) – dodaje.

Jego zdaniem każde nowe pieczywo powinno być projektowane z troską o zdrowie konsumenta. Powinno zawierać jak najwięcej mąki pełnoziarnistej, szczególnie świeżo zmielonej.

– Tak jak w 1837 roku głosił Sylvester Graham w swojej książce „A Treatise on Bread and Bread-Making”. Daleko odbiega handlowa „mąka graham” od idei S. Grahama, po prawie 200 latach wiemy dlaczego miał rację: wyłącznie mąka świeżo zmielona zawiera skład identyczny do składu ziarna z którego pochodzi, tj. nieutlenione tłuszcze i pełnowartościowe zarodki. Szczególnie pochodząca ze zbóż z upraw certyfikowanych, z pierwotnych odmian – uważa Piotr Połomski.

Zboża jak kawa

Polska jest potentatem w produkcji zbóż, aż 24% powierzchni naszego kraju jest obsiewane zbożami, a paradoksalnie największym problemem jest brak szerokiej dostępności zbóż dostępnych w sprzedaży detalicznej.

– Wybór zbóż, zbóż rzekomych, strączków powinien być równie szeroki jak kaw ziarnistych - komentuje ekspert.