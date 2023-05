Zboża

Dodatkowe pieniądze na kryzys zbożowy

Autor: Rzeczpospolita

Data: 02-05-2023, 11:54

Jak podała Rzeczpospolita, afera związana z ukraińskim zbożem została chwilowo załagodzona przez Komisję Europejską. Pięć „frontowych” krajów – Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry – dostało dodatkowe 100 mln euro do podziału plus czasowy zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego (nie tranzytu do reszty UE).

Dodatkowe pieniądze na kryzys zbożowy - zapowiedział Janusz Wojciechowski /fot. PTWP