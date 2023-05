Sprzedając do 15 czerwca zboża m.in. pszenicę, kukurydzę, żyto oraz rzepak i rzepik rolnik może otrzymać dopłatę - przypomina resort rolnictwa. Wnioski należy złożyć do końca czerwca.

MRiRW: sprzedając zboże do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę /fot. unsplash

MRiRW: sprzedając zboże do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę

Ministerstwo na swojej stronie internetowej zwróciło uwagę, że warto opróżnić magazyny, ponieważ sprzedając pszenicę, pozostałe zboża (kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe, grykę) oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca, rolnik może otrzymać dopłatę. "Do pszenicy jest to 2200 zł/ha".

W przypadku kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki oraz za rzepaku i rzepiku, dopłaty będą zróżnicowane w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.

Ministerstwo przypomniało, że aby otrzymać dopłatę trzeba: sprzedać zboże do 15 czerwca, wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże, a także złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 1-30 czerwca 2023 r.