Dopłaty do niektórych materiałów siewnych będą o 20 proc. wyższe

Autor: PAP

Data: 18-10-2022, 14:26

Dopłaty do niektórych materiałów siewnych, w tym tych wytworzonych ekologicznie, będą o 20 proc. wyższe od tych konwencjonalnych - wynika z projektu rządu. Dopłaty do hektara będą mogły sięgać - w zależności od materiału siewnego - od 64 do 350 zł oraz od 78 do 420 zł.

Dopłaty do niektórych materiałów siewnych będą o 20 proc. wyższe /fot. Shutterstock