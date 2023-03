Jeśli metodą downsizing’u chcemy obniżać koszty, to jest to działanie nieetyczne. Optymalizacja nie może uderzać bezpośrednio w konsumentów - powiedział Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie, w rozmowie z nami ocenił zjawisko downsizing’u w branży spożywczej. / fot. materiały prasowe

Downsizing w branży spożywczej

Czy downsizing pojawia się w działaniach producentów makaronów?

Makarony są podstawowym produktem żywnościowym, który jest rozpowszechniony w kuchni europejskiej i amerykańskiej. Duży udział w rynku makaronów, bo prawie 30- procentowy mają produkty private label. My jesteśmy liczącym się producentem private label i produkujemy makaron zgodnie z zamówieniami. Nie możemy powiedzieć, żeby nasi klienci zmieniali opakowania na mniejsze. To się nie zdarza.

Zaś jeżeli chodzi o nasze brandy, to standardowym opakowaniem są 400g i 250 g. Ta wielkość opakowań jest podyktowana przez rynek. Dla przykładu 400g makaronu spaghetti jest optymalną porcją dla rodziny czteroosobowej na danie główne, a 250g krajanki do rosołu zaspokaja potrzeby rodzinnego niedzielnego obiadu. Przed kilkoma laty wprowadziliśmy opakowania dedykowane singlom, tj. 100g makaronu, ale rynek nie zaabsorbował tego produktu.

Jak ocenia Pan działania producentów dotyczące downsizing’u?

Natomiast jeśli metodą downsizing’u chcemy obniżać koszty, to jest to działanie nieetyczne. Optymalizacja nie może uderzać bezpośrednio w konsumentów. Downsizing to jest zła droga, a zmniejszanie opakowań ma krótkie nogi. Uważam, że ani zwiększanie, ani zmniejszanie opakowań w dłuższym horyzoncie nie przynosi sukcesów rynkowych.

Tak więc wielkość opakowań nie jest dowolna, zależy ona od wyboru konsumentów. Aby mieć lojalność konsumenta, należy okazywać mu szacunek, a szacunek na rynku jest głównym motorem rozwoju produktu, a przez to firmy, która go wytwarza.

