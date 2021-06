Drosed przejął zakład produkcji pasz od Cargilla

Siedlecki Pol-Pasz sp. z o.o., należący do Grupy Drosed, przejął od firmy Cargill nowoczesny zakład produkcyjny w Siedlcach.

Drosed przejął zakład produkcji pasz w Siedlcach od Cargilla. fot. mat. pras.

Drosed przejął zakład produkcji pasz

Nowy rozdział działalności został przypieczętowany nowym logo oraz nazwą firmy – od 21 maja 2021 jest to NaturAgra Pasze. O inwestycji pisaliśmy już w styczniu w tekście Drosed kupuje zakład produkcji pasz od Cargilla

Przejęcie nowoczesnego siedleckiego zakładu produkcyjnego od światowego giganta sektora rolno-spożywczego Pol-Pasz uzasadnia potrzebą reakcji na konsolidację branży.

- Firmy podpisały umowę 31 marca 2021 roku. – Przejmujemy dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo z zespołem, dostawcami i klientami. Będziemy kontynuować jego działalność i współpracować z Cargillem w zakresie dostaw pasz dla części jego partnerów – zapewnia Adam Sojka, Prezes Grupy Drosed. –

Drosed będzie współpracować z Cargillem

- Dla Cargilla niezwykle istotne było, kto przejmie fabrykę. Nasze firmy współpracują ze sobą od wielu lat; Cargill jest jednym z ważnych dostawców dla naszych hodowców, a my mamy renomę i zapewniamy stabilizację sytuacji – dodaje.

Ważny krok w historii firmy otwiera nowy rozdział i daje jej nowe możliwości. Symbolem zmian ma być nowa nazwa oraz logo – NaturAgra Pasze. Firma przyjęła też nowe hasło: „Drobiarstwo mamy w naturze”, które akcentuje wiele lat doświadczenia i wysoki poziom wyspecjalizowania w tej konkretnej gałęzi branży.

– Zmiany mają odzwierciedlać naszą strategię, która koncentruje się na drobiarstwie. To nasza siła – mówi prezes zarządu NaturAgra Pasze, Bogdan Kajkowski.

– Chcemy dalej specjalizować się w sektorze produkcji wysokiej jakości pasz dla drobiu, które zadowolą naszych klientów, będą przyjazne dla środowiska i wesprą zrównoważony rozwój produkcji drobiu w Polsce – deklaruje Kajkowski.

Firma chwali się wysoką jakością komponentów, nowoczesną technologią oraz recepturami uwzględniającymi najnowszą wiedzę i trendy w żywieniu. Produkty charakteryzują się doskonałym zbilansowaniem składników i najwyższymi normami jakości i bezpieczeństwa, potwierdzonymi certyfikatami HCCP oraz QS.

Plany Drosedu - dalsza specjalizacja i zwiększanie produkcji

Nowy zakład da lokalnemu producentowi nie tylko większe moce produkcyjne, ale również bogactwo wiedzy i doświadczenia przejętego zespołu. Zwiększenie potencjału technologicznego pozwoli na dalszą specjalizację produkcji i rozwijanie najwyższych standardów jakościowych – NaturAgra Pasze zapowiada zwiększenie produkcji pasz prawie trzykrotnie, deklarując, że spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających producentów drobiu.

– NaturAgra Pasze i wszystkie spółki należące do Grupy Drosed śledzą nieustanną ewolucję tego sektora. Zmieniają się wymagania naszych klientów i końcowych konsumentów, technologie produkcji i szanse rynkowe, więc i my się zmieniamy – mówi Agnieszka Kijek, dyrektor marketingu Grupy Drosed. To z pewnością dla wszystkich pozytywna i długo oczekiwana zmiana.