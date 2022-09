Drożdżówka Radziwiłłówka. Dlaczego zniknęła z polskich szkół?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-09-2022

Drożdżówka Radziwiłłówka miała być realną alternatywą dla słodzonych przekąsek ze szkolnych sklepików. Dziś mało kto o niej pamięta. Co zatem poszło nie tak? Losy Radziwiłłówki przypominamy dziś nie tylko z sentymentu. Powinna je przeanalizować każda firma spożywcza, która wprowadza nowy produkt na rynek.

Dlaczego z polskich szkół zniknęła Drożdżówka Radziwiłłówka? fot. PTWP

Drożdżówka Radziwiłłówka miała zrewolucjonizować żywienie w polskich szkołach. Miała dobry skład, a także, przynajmniej na początku, fundusze na rozwój i rządowe wsparcie. Dlaczego zatem projekt nie wypalił?

Choć recepturę produktu udało się opracować nadzwyczaj szybko, splot niekorzystnych czynników sprawił, że prozdrowotna drożdżówka nie podbiła szkolnych sklepików.

Czy w 2022 roku, gdy symbolem produktów piekarniczych skierowanych do młodzieży są Donuty Ekipy, podobny projekt miałby szanse powodzenia?

Walka o szkolne drożdżówki

Historię Radziwiłłówki należy zacząć od przypomnienia słynnej na całą Polskę batalii o drożdżówki w szkołach z lat 2015-16.

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 1 września 2015 roku, wprowadziło wyśrubowane normy zawartości soli i cukru dla sprzedawanej w szkołach żywności. Normy, dodajmy, tak niskie, że praktycznie żadne produkty dostępne na rynku ich nie spełniały.

Przepis spotkał się wieloma krytycznymi opiniami jako zbyt restrykcyjny, a do historii przeszły przemycane w szkolnych plecakach solniczki czy też nielegalny handel słodkimi bułkami na przerwach.

I choć ostatecznie zaostrzone przepisy poluzowano rok później, to właśnie w tamtym okresie pojawił się pomysł kompromisowy. Co gdyby udało się stworzyć i wprowadzić do sprzedaży drożdżówkę o walorach prozdrowotnych? Smaczną, ale spełniającą wymogi tzw. czystej etykiety?

Powyższe założenie doprowadziło do powstania pamiętanej dziś już jedynie przez nielicznych Drożdżówki Radziwiłłówki. Jak miało się okazać, samo stworzenie produktu to dopiero połowa sukcesu.

Czy drożdżówka bez cukru może być smaczna?

Pierwotnie Radziwiłłówka miała w ogóle nie zawierać cukru - wspomina po latach w rozmowie z Portalem Spożywczym Bronisław Wesołowski, przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego i jeden z pomysłodawców projektu.

- Eksperci od żywienia dzieci przekonali nas jednak, że aby drożdżówka była smaczna, musi zawierać minimalną ilość cukru. Poza tym miała być ona skierowana nie tylko do młodzieży szkolnej, ale także do osób starszych, cukrzyków, którzy też powinni mieć szansę zjeść coś smacznego - dodaje.

To właśnie kierowane wówczas przez Wesołowskiego SITSpoż, wraz z partnerami z sektora prywatnego: firmami AKO oraz Zentis Polska, poniosło główny ciężar finansowy opracowania receptury Radziwiłłówki.

- Były to wielomiesięczne badania prowadzone przez technologów żywności. Chodziło m.in. o opracowanie takiego wsadu owocowego, który nie zawierałby konserwantów, a jednocześnie zapewniałby słodki smak. Był to wydatek rzędu dziesiątków tysięcy złotych. Zainwestowaliśmy te pieniądze licząc, że po wdrożeniu projektu zarobią obie firmy tj; AKO oraz Zentis Polska jako producenci i dystrybutorzy komponentów, a pół procenta trafi do Stowarzyszenia jako opłata za korzystanie z logo Radziwiłłówki, które do dziś jest naszą własnością - dodaje.

Drożdżówki Radziwiłłówki na konferencji w budynku MRiRW w grudniu 2016 roku. fot. Adam Tubilewicz

Dlaczego Radziwiłłówka?

Ciekawym wątkiem jest sama nazwa Radziwiłłówki, która wzięła się od nazwiska ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Jak mówi dziś Bronisław Wesołowski, nazwa produktu miała być nie tylko uhonorowaniem, ale swoistym zobowiązaniem dla ministra.

- Radziwiłł to przecież nazwisko znane z historii Polski. Mieliśmy nadzieję, że dzięki temu zabiegowi minister zrobi wszystko żeby nasza drożdżówka weszła do szkół. Niestety, niedługo później Konstanty Radziwiłł popadł w niełaskę (został odwołany z funkcji w styczniu 2018 r. - przyp. red.), co nie pozostało bez wpływu na losy całego projektu. Oczywiście, już na wcześniejszym etapie spotkałem się z opinią, że nazwa Radziwiłłówka “źle się kojarzy”, ale nie dało się jej już wówczas zmienić - patent został zgłoszony wcześniej. Z dzisiejszej perspektywy oceniam to jako błąd. Być może inna nazwa, bardziej nakierowana na młodzież sprawiłaby, że produkt lepiej odnalazłby się na rynku - mówi.

Pierwsze kroki Radziwiłłówki

Drożdżówkę Radziwiłłówkę oficjalnie zaprezentowano w grudniu 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radziwiłłówka była produkowana w oparciu o dwa składniki: opracowany przez SGGW koncentrat produkowany przez firmę AKO S.A. z Bydgoszczy oraz nadzienie "frużelada" o smakach m.in. jagoda-winogrono i jabłko-winogrono produkowane przez firmę Zentis Polska z Siedlec. Dystrybucją drożdżówek zajmowała się firma AKO S.A., która współpracowała z 6 tys. piekarni w całej Polsce.

Przy modelu biznesowym stojącym za Radziwiłłówką warto na chwilę się zatrzymać. Podkreślmy, że firma AKO nie sprzedawała do szkół gotowych drożdżówek, a jedynie koncentrat ciasta przeznaczony dla zainteresowanych jego zakupem piekarni. Do dystrybuowanej przez AKO mieszanki należało dodać wodę i wypiec drożdżówki, dodając równocześnie wsad owocowy firmy Zentis Polska. Tak powstałe drożdżówki następnie trafiały do szkół.

Jak informowali jesienią 2016 r. przedstawiciele RPŻP pierwsze testy i degustacje wśród dzieci wypadły pomyślnie. Pierwsze dostawy Radziwiłłówek dotrą do szkół w 2017 roku - zapowiadali twórcy projektu.

Pierwsze trudności Radziwiłłówki

Pół roku po "premierze" wypieku zapytaliśmy producenta o postępy w realizacji zamierzeń. Z naszych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za projekt wynikało jednak, że ambitne plany twórców "Radziwiłłówki" już wtedy nie do końca się sprawdziły, zwłaszcza na odcinku szkolnym. (O próbach wprowadzenia produktu do sieci handlowych za chwilę).

- Zauważamy tu pewien opór po stronie szkół, który może jednak wynikać z niedoboru informacji na temat produktu. Niestety, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej placówki szkolnej w Polsce. Radziwiłłówka to wspólny projekt wielu podmiotów. Wykonaliśmy naszą część zadania docierając do hurtowni i zapewniając kontrolę reżimu technologicznego, w jakim bułka jest produkowana. Wydaje się, że projekt potrzebuje w tym momencie wsparcia ministerialnego, aby dyrektorzy szkół dowiedzieli się o Radziwiłłówce - mówił nam w sierpniu 2017 r. Michał Mackiewicz, ówczesny dyrektor generalny firmy AKO S.A.

O tym, jak w praktyce wyglądała dystrybucja Radziwiłłówek chętnie opowiada Bronisław Wesołowski:

- Do warszawskich szkół dostarczyliśmy na próbę odpowiednią ilość drożdżówek. Były sprzedawane w sklepikach i dodawane jako “deser” do obiadu na szkolnych stołówkach. Zainteresowanie było spore. Mój wnuk, który chodził wówczas do jednej ze stołecznych podstawówek, zrobił u siebie w szkole niezłą reklamę, że to zdrowy produkt “od dziadka”. Poszła fama i w efekcie w tej szkole nasz produkt sprzedawał się najdłużej. Niestety, Radziwiłłówka była droższa od typowej drożdżówki - kosztowała 2,50 zł, przez co sklepiki szkolne nie były zainteresowane jej zakupem. Szkoły, które dodawały drożdżówki jako “deser” do obiadu też szybko przestały to robić. Przy dziennej stawce za wyżywienie ucznia na poziomie 4-5 zł cena 2,50 zł po prostu się nie kalkulowała - dodaje.

Radziwiłłówka w Biedronce i na Orlenie?

Wesołowski przypomina, że Radziwiłłówka była przez moment dostępna na stacjach Orlenu i była blisko pojawienia się na półkach Biedronki. Podpisano już nawet umowę z Jeronimo Martins, ale ostatecznie wypiek trafił do dystrybucji w tej sieci na bardzo krótki czas. - Przegrała z bardziej słodką i tańszą tradycyjna drożdżówką pokrytą lukrem - dodaje Wesołowski.

Jak przypomina nasz rozmówca, wraz ze spadającą liczbą zamówień, firma AKO zaprzestała produkcji mieszanki do Radziwiłłówki, choć formalnie wciąż znajduje się ona w ofercie firmy.

- Nawet gdy ten projekt funkcjonował, zamawiano bardzo małe ilości. Nieliczne szkoły brały po 100-200 drożdżówek dwa razy w tygodniu. - W tej skali jest to zupełnie nieopłacalne - dodał.

Dlaczego projekt Radziwiłłówki się nie udał?

Bronisław Wesołowski przyznaje, że wskutek fiaska drożdżówkowego projektu stracił sporo zaufania do państwa.

- Tego rodzaju projekt wymaga dużych nakładów na promocję albo dotacje, ew. wprowadzenia ulgi podatkowej - takie rozwiązania funkcjonują w niektórych państwach. Czy jest mi szkoda, że nie wyszło? Na pewno straciłem sporo zaufania do państwa. Myśmy de facto odciążyli instytucje rządowe, finansując opracowanie projektu z własnych środków tj. SITSpoż. oraz firmy AKO i Zentis Polska. Nie oczekiwaliśmy od władzy pieniędzy, tylko wsparcia i konsekwencji w działaniu - podsumowuje Wesołowski.

Czy dziś w szkołach jest miejsce dla "zdrowej" drożdżówki?

Czy zatem projekt szkolnej drożdżówki lub innego produktu piekarniczego, przemyślany zupełnie na nowo miałby szanse powodzenia, dziś, po 5-6 latach od premiery Radziwiłłówki?

Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, ekspert branży piekarniczej, wskazuje, że młodzież szkolna ma swoje wymagania, ulubione smaki i uwielbia „zakazane owoce".

- Wymagałby taki projekt analizy i badań. Uczniowie szkół często korzystają z oferty fast food i convenience sklepów bliskich położeniu szkoły. Widać też bardzo silny wpływ internetu, mody i rówieśników na to, co jedzą w ciągu dnia. Dziś, oceniając pobieżnie, to jest miejsce na małe kanapki, zielone sałatki z dodatkiem bułki, gotowe zupy koreańskie czy funkcjonalne przekąski. Jeżeli byłoby to powiązane z udziałem w takim projekcie wizerunku lub marki jakiegoś idola, rapera czy sportowca to mogłoby to być skuteczne. Na pewno drożdżówka jest w ich oczach passe - podsumował.

Zdrowa drożdżówka to oksymoron?

Drożdżówka nie jest pełnowartościowym posiłkiem dla dzieci i młodzieży - zaznacza z kolei Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com

- Nie jest możliwe produkowanie słodkiej bułki, która ma spełniać założenia dietetyczne zdrowego, wartościowego posiłku dla dzieci i młodzieży. Owszem można poprawiać jej skład, przez zmniejszanie ilości cukru, użycie lepszej jakości tłuszczu czy zastąpienie części białej mąki tą pełnoziarnistą, ale nie tędy droga do budowania dobrych nawyków żywieniowych i zdrowego społeczeństwa. (...) Radziwiłłówka miała pogodzić sentyment z przesłankami dietetycznymi, co w tym wypadku było niemożliwe. (...) Publiczne pieniądze wydane na projekt Radziwiłłówki, który okazał się niewypałem, z całą pewnością można było wydać lepiej - podsumowuje.

