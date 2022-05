Drożyzna 2022: O ile wzrosną ceny makaronów?

Producenci muszą podnieść ceny o tyle, ile wzrosły wszystkie koszty produkcji. Trzeba zauważyć, że kosztów po stronie producentów jest dużo więcej niż tylko wzrost cen pszenicy i jaj - tłumaczy Dominik Polak, prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK i członek zarządu Polskiej Izby Makaronu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl

Zdaniem Polskiej Izby Makaronu producenci muszą podnieść ceny, bo inaczej nie przetrwają. fot. JS

Portalspozywczy.pl: O ile możemy spodziewać się wzrostu cen makaronów w związku z podwyżkami cen surowców?

Dominik Polak, prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK i członek zarządu Polskiej Izby Makaronu: Proces wdrażania wyższych cen odbywa się cały czas i potrwa jeszcze kilka tygodni, ale przypuszczam, że ceny wzrosną między 30 a 50 proc.

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu: Tak jak wspominałem, jesteśmy u progu nowej rzeczywistości i długofalowych zmian cen. Ten ciężar głównie jest rozłożony na producentach i kreatorach rynku rolno – spożywczego oraz konsumentach. Podwyżki dotkną nas wszystkich.

Ceny makaronu idą w górę

Dzisiaj producenci nie mają wątpliwości, czy mogą sobie pozwolić na kalkulacje, o ile podnieść ceny. Producenci muszą podnieść ceny o tyle, ile wzrosły wszystkie koszty produkcji.

Czy taka podwyżka będzie zaakceptowana przez konsumentów, czy może spowodować odwrócenie się od makaronu?

Marek Dąbrowski: Polscy konsumenci pokochali makaron już wiele lat temu. Pamiętam czasy, kiedy powstawały domowe manufaktury makaronu, dziś ta produkcja wygląda zupełnie inaczej. Na rynku jest wiele marek, które ciągle poszerzają swoje oferty, a to dlatego, że konsument jest coraz bardziej wymagający. Ta zmiana podejścia do makaronu sprawia, że firmy też podnoszą swoje poprzeczki, aby sprostać tym wymaganiom. Z jednej strony mamy możliwość niskiego kosztu przygotowania dania na bazie makaronu, a z drugiej strony możemy przyrządzić wykwintne danie, w bardziej szlachetnej formie. Warto wspomnieć o naszych najmłodszych konsumentach, którzy potrafią zjadać makaron bez żadnych dodatków. Nie wyobrażam sobie, że na polskich stołach mogłoby zabraknąć makaronu.

Dominik Polak: Z punktu widzenia producenta znów muszę wrócić do wzrostu cen, które kształtują rynek i wpływają na dalszą przyszłość przedsiębiorstw w Polsce. Dzisiaj producenci nie mają wątpliwości, czy mogą sobie pozwolić na kalkulacje, o ile podnieść ceny. Producenci muszą podnieść ceny o tyle, ile wzrosły wszystkie koszty produkcji. Trzeba zauważyć, że kosztów po stronie producentów jest dużo więcej niż tylko wzrost cen pszenicy i jaj. Do tego dochodzą ceny energii i wynagrodzeń dla pracowników. Wysoka inflacja powoduje oczekiwania wzrostu płac wśród ludzi, a płaca minimalna często nie wystarcza do tego, żeby się utrzymać. Te wszystkie elementy często są zapominane przez kupców i sieci handlowe, z którymi negocjuje się ceny. Zakładam, że spotkamy się ze zrozumieniem konsumentów, którzy dalej będą wybierali makarony od polskich producentów.

Branża makaronowa w ostatnich latach dostarczała tanie produkty na bardzo niskich marżach, a przez to nie zbudowała sobie marginesu bezpieczeństwa finansowego, który pozwoliłby przetrwać cięższe czasy. Dzisiaj to wychodzi i albo producenci podniosą ceny i dzięki temu przetrwają, albo ich nie będzie.

