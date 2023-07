Tasomix podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze. W efekcie wielkość produkcji Tasomix wzrośnie o ponad 400 tys. ton rocznie. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez UOKiK, a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Tasomix podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze. fot. za YouTube

Tasomix przejmuje Piast Pasze

Tasomix podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze, w rezultacie czego wielkość produkcji Tasomix wzrośnie o ponad 400 tys. ton rocznie. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Tasomix to duży producent pasz z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku, od 2018 r. działającym w ramach joint-venture z grupą ForFarmers z siedzibą w Lochem w Holandii. Firma ma silną pozycję w sektorze drobiarskim, jednoczenie rozwija się w sektorze pasz dla bydła i trzody chlewnej.

Co zyska Tasomix przejmując Piast Pasze?

Historia Piast Pasze sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy to firma posiadała zaledwie jeden zakład produkcyjny zlokalizowany w Lewkowcu (południowa Wielkopolska). Początkowo spółka skupiała się na hodowcach brojlerów i indyków. Z czasem Piast Pasze poszerzył swój asortyment o produkty dla trzody chlewnej i bydła, nabywając dodatkowe lokalizacje produkcyjne w Płońsku, Gołańczy i Oleśnie. Spółka zatrudnia 220 pracowników w działach sprzedaży, produkcji i administracji.

Ze względu na lokalizację wytwórni pasz Piast w stosunku do zakładów Tasomix, możliwe będzie wydzielenie dedykowanych wytwórni dla poszczególnych gatunków zwierząt, co pozwoli na bardziej efektywną produkcję. Większy zasięg geograficzny umożliwi poszerzenie bazy klientów. Dodatkowo spółka Piast Pasze posiada dwie unikalne technologie żywienia drobiu, które są efektywne kosztowo i mogą być stosowane w Tasomix, wpisując się w prowadzoną przez firmę strategię zrównoważonego rozwoju.

Tasomix i Piast Pasze o współpracy

- To połączenie, to wielki krok naprzód dla obu stron. Piast Pasze i Tasomix mają podobną kulturę organizacyjną i tożsame podejście do obsługi klientów. Wspólna praca poszerzy nasze możliwości operacyjne na terenie całego kraju, a tym samym będzie stanowić solidną platformę do dalszego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszej działalności - mówi Paweł Świerkula, prezes zarządu Tasomix.

Cieszymy się z możliwości przeniesienia naszej działalności paszowej do Tasomix. Dla firmy Piast oznacza to nowe perspektywy, jednocześnie nasi klienci skorzystają z ogromnego doświadczenia i wiedzy, które posiada ta międzynarodowa organizacja. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zarządem Tasomix, aby ta transakcja zakończyła się sukcesem - mówi Adam Plewiński, właściciel Piast Pasze.

ForFarmers N.V. jest międzynarodową organizacją, która dostarcza kompletne, innowacyjne rozwiązania paszowe dla przemysłu hodowli zwierząt. Poprzez swoją misję "For the Future of Farming" ForFarmers dąży do zachowania kontynuacji działalności rolniczej i dalszego zwiększania zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego.

ForFarmers jest wiodącym producentem pasz w Europie z roczną sprzedażą około 9 milionów ton paszy dla zwierząt. Firma jest aktywna w Holandii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce, gdzie działa pod marką Tasomix. ForFarmers zatrudnia około 2500 pracowników. W 2022 r. przychody wyniosły około 3,3 mld euro. ForFarmers N.V. jest notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie.