Duże zainteresowanie raportem o glifosacie w jaglankach – podsumowanie akcji

Raport podsumowujący niezależne badania przeprowadzone przez FoodRentgen i Fundację Konsumentów wzbudził też duże zainteresowanie mediów, dzięki czemu informacje o wynikach badań kasz jaglanych mogły dotrzeć nawet do 14 milionów dorosłych Polaków. Publikacja została też uznana przez Portal Spożywczy za jedno z 10 najciekawszych wydarzeń miesiąca maja w branży spożywczej. Co najważniejsze - informacje z badań zachęciły producentów i dystrybutorów do weryfikacji jakości oferowanych przez siebie kasz, czego skutkiem były m.in. decyzje o wycofaniu niektórych produktów z obrotu. Raporty zapoczątkowały też dyskusję branży spożywczej na temat coraz większej trudności w dotarciu do surowców spełniających obowiązujące normy.

Publikacja raportu zbiegła się z przyjęciem przez Komisję Europejską nowej strategii „Od pola do stołu" ograniczającej użycie pestycydów nawet o 50% do 2030r. Oba wydarzenia, z perspektywy swojej branży, negatywnie oceniło Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) - organizacja zrzeszająca producentów i importerów pestycydów. Wszystko to wydarza się w cieniu pandemii COVID-19, która w ogromnej mierze dotyka aspektów zdrowotnych naszych społeczeństw, wynikających m.in. z kiepskiej jakości diety.

– Cieszymy się z osiągniętych rezultatów, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że czas ostatniej publikacji przypadł na okres, w którym uwaga większości społeczeństwa koncentrowała się na informacjach związanych z kryzysem koronawirusowym. Nie dziwi nas też krytyka ze strony PSOR. Rosnąca świadomość konsumentów oraz systemowe ograniczenia w użyciu pestycydów nie leżą w interesie ich mocodawców – mówi Marcin Galicki, jeden ze współorganizatorów akcji FoodRentgen. – Rażą nas natomiast próby ograniczania, przez jakąkolwiek organizację, wolności konsumentów w dostępie do transparentnej informacji o produktach oraz bagatelizowanie potencjalnych skutków spożywania małych dawek pestycydów lub spożywania koktajli złożonych z pestycydów często znajdujących się w produktach spożywczych – dodaje Galicki.