Dwa silne trendy w sprzedaży pieczywa

Jak tłumaczy Andrzej Piętka, pierwszy trend jest związany ze sklepami samoobsługowymi, supermarketami i dyskontami.

- Przebieranie gołymi dłońmi w koszach i na półkach z pieczywem świadczy o lekceważeniu innych klientów oraz niezrozumieniu zasad zachowania higieny. W sklepach w wolnym dostępem do regałów z pieczywem często można zaobserwować jak klienci, szczególnie dotyczy to seniorów, dotykają gołą ręką kilka chlebów na półce przed ostatecznym wyborem bochenka. Wydaje się, że w ten sposób sprawdzają jego świeżość lub chrupkość skórki, ale jednocześnie zniechęcają takim działaniem do zakupów pieczywa innych klientów, którzy to widzą. Jest to problem w sklepach rozwijających ekspozycję pieczywa pochodzącego z wypieku z pieca. Aby to zmienić, należy edukować kupujących, oznaczać półki dodatkowymi informacjami, maksymalnie udostępniać torebki na pieczywo i rękawiczki, wyznaczyć strefę zakładania rękawiczek jednorazowych przed regałami, wprowadzić zakup bezdotykowy lub upominać nieodpowiedzialne osoby. Problem dotykania pieczywa spowodował zapotrzebowanie na pieczywo zapakowane, bezpieczne i możliwe do przechowywania dłużej niż 1-2 dni. I to, razem z pieczywem mrożonym, jest pierwszym silnym trendem w Polsce - wymienia ekspert Akademii Wypieków.

Drugi trend jest związany z firmowymi sklepami piekarni.

- W tych miejscach pieczywo sprzedawane jest w bardziej tradycyjnej formie, podawane przez obsługę. Ekspedientka kroi chleb na życzenie, doradza w wyborze i pakuje do torebki. Nie ma tu problemu z dotykaniem pieczywa bez rękawiczek ochronnych przez nieodpowiedzialnych klientów, z wózkami blokującymi przejście, małych dzieci lawirujących między kupującymi bez kontroli rodziców czy rozpakowywania towarów, a później zostawiania ich na półce. Jest karna kolejka (dzisiaj często przed wejściem do sklepu), spokój i czas na przemyślany wybór produktów do kupienia. Wydaje się, że dodatkowo daje to też wyższy pojedynczy paragon zakupowy i możliwość wyróżnienia się asortymentem w odpowiedzi na ofertę sklepów sieciowych. Tu również jest miejsce na sprzedaż dodatkową pieczywa zapakowanego. Piekarnie posiadające własną sieć punktów sprzedaży generalnie dobrze radzą sobie na rynku - mówi Andrzej Piętka.