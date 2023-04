Po części wyznajemy zasadę, że ESG to nie fanaberia ani przymus, ale przede wszystkim biznes. Uważamy ze stosowanie ESG w naszej działalności przynosi wymierne korzyści – również finansowe – mówił Tomasz Wika, członek zarządu, dyrektor ds. agrobiznesu, Bunge podczas debaty "ESG – szanse, ryzyka, konkurencyjność" która odbyła się w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023.

- Jako korporacja dbająca o cały łańcuch, począwszy od pola aż do półki sklepowej, dbamy by cały proces produkcji był zrównoważony, ale przede wszystkim, by wszyscy uczestnicy łańcucha na każdy etapie na tym zarabiali. Przekonujemy rolników, żeby stosowali praktyki rolnictwa regeneratywnego. Mamy na końcu łańcucha świadomego klienta, dlatego chcemy żeby świadomość była również u rolnika. Chcemy by produkował efektywnie również z korzyścią dla niego – mówił Tomasz Wika.

ESG a obniżanie kosztów

- Gdzieś jesteśmy również my – jako przedsiębiorstwo – poprzez stosowanie zasad ESG wymiernie obniżamy nasze koszty, chociażby poprzez zmniejszanie emocji gazów cieplarnianych. Dbamy o to, aby ten surowiec miał jak najmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Dbamy o to, żeby produkt który dostarczamy klientowi finalnemu był taki jakiego od początku oczekiwał, żeby był usatysfakcjonowany – dodał.

W całym procesie produkcji zarówno samego surowca, jaki i produktu finalnego firma nie zapomina o społeczeństwie.

- Braliśmy udział w programie, gdzie z Kujawskim pomagamy pszczołom, promując po części w tym rolnictwo regeneratywne. Dbamy o środowisko chociażby poprzez odbieranie olejów posmażalnych. Duże znaczenie przykładamy również do pracowników. Ważne jest to, żeby nasi pracownicy byli zadowoleni i mieli wymierny wkład w to co robią – przyznał Wika.

Uczestnik debaty przyznał, że raportowanie nie jest dla nas niczym nowy, to jest to co musimy robić od kilku lat.

Wyzwania we wdrażaniu ESG

- Największym wyzwaniem dla nas jest przekazanie w dół łańcucha tego dna, które jest w naszej organizacji. Głęboko wierzymy, że to co robimy jest właściwe i chcemy to nasze „dna” przekazać niżej, naszym dostawcom. Dlatego stawiamy na edukację – skomentował panelista.

Podsumowując Tomasz Wika przyznał, że chciałby, żeby mix tego co robi firma Bunge i mix tego co musi robić w ramach ESG, był zrównoważony.