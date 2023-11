Marcin Zieliński odniósł się do konkretnych gałęzi gospodarki, które wymagają naprawy, ponieważ w obecnej formule są dużym utrudnieniem dla przedsiębiorców.

Służba cywilna na pewno by pomogła w kontekście podejścia do tworzenia prawa i stworzenia korpusu niezależnego urzędników. Zresztą taki projekt był od lat dziewięćdziesiątych i z kolejnymi rządami ta służba cywilna była coraz bardziej osłabiana i w zasadzie teraz jest jakimś rozwiązaniem kadłubowym. Urzędnicy, którzy podejmują decyzję, niespecjalnie słuchają naszego głosu, tak m.in. było podczas spotkań związanych z przygotowywaniem regulacji dla rynku małych i średnich firm podczas kryzysu energetycznego, dlatego ważny jest dialog między urzędnikami a przedsiębiorcami – powiedział.

Kolejna ważna kwestia to tworzenie prawa zrozumiałego dla biznesu, bo obecnie często jak mamy ustawę czy rozporządzenie, to my przedsiębiorcy musimy zatrudniać dwie kancelarie prawne, żeby nam powiedziały, jak to interpretować. Jednym z takich ostatnich przykładów, który nas zaangażował i odciągnął od biznesu, były tak zwane schematy podatkowe w Unii Europejskiej, które powstały, a które to różne kraje zaimplementowały u siebie według swoich porządków prawnych, jedne bardziej wnikliwie, drugie mniej. My jesteśmy takim liderem zawsze komplikowania sobie rozwiązań z poziomu europejskiego na poziom krajowy – dodał.