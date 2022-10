10 października świętujemy Światowy Dzień Owsianki. Ta szybka potrawa od lat uznawana jest za bardzo zdrową. Wszystko to dzięki właściwościom owsa i produktów owsianych

Dziś Światowy Dzień Owsianki; fot. unsplash

Czy owsianka jest zdrowa?

Owsianka to świetny posiłek m.in. ze względu na właściwości płatków owsianych i samego owsa.

Owies i produkty owsiane są źródłem białek, tłuszczów, błonnika, węglowodanów oraz związków mineralnych i witamin. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zawartość błonnika pokarmowego, którego np. w płatkach owsianych jest około 14%. Dzięki temu płatki owsiane zapewniają poczucie sytości.

Mają wysoką zawartością witamin: B1, B2, B5, B6, E, kwasu foliowego oraz składników mineralnych: wapnia, magnezu, żelaza, miedzi, cynku, fosforu, potasu, manganu, selenu i rozpuszczalnej w wodzie krzemionki. Spożycie 100 g płatków owsianych pokrywa około 40% dziennego zapotrzebowania człowieka na tiaminę oraz ok. 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę E.

To właśnie dzięki witaminie E płatki owsiane poprawiają jędrność skóry i opóźniają procesy starzenia. Z kolei witaminy z grupy B są pomocne przy cerze trądzikowej. Beta-glukany przyspieszają gojenie się ran i zapobiegają infekcjom.

Rodzaje płatków owsianych

Płatki owsiane, w zależności od sposobu produkcji i przetworzenia ziarna, różnią się od siebie

Płatki owsiane zwykłe są najmniej przetworzone, ale gotują się najdłużej. Powstają w wyniku zgniatanie całego ziarna owsa pozbawionego zewnętrznej okrywy. Gotowanie takich płatków to ok. 10-15 minut.

Płatki owsiane górskie są drobniejsze niż płatki zwykłe i nie wymagają tak długiego gotowania (2-5 minut). Produkowane są z obłuszczonego ziarna owsa, które przed zgniataniem zostało rozdrobnione (pocięte).

Płatki owsiane błyskawiczne - to najszybsze do przyrządzenia płatki. Nie trzeba ich gotować. By przygotować owsiankę, wystarczy zalać je wrzątkiem lub gorącym mlekiem. Są przygotowywane z pociętych i zgniecionych ziaren owsa, które dodatkowo zostały poddane działaniu pary, która je zmiękcza.

Z czym jeść owsiankę?

Owsianka daje bardzo dużo możliwości przyrządzenia. Płatki owsiane można namaczać w mleku, wodzie czy jogurcie. Owsiankę można jeść na zimno i na ciepło. Po owsiankowe inspiracje zapraszamy na horecatrends.pl: Jesienna owsianka - jakie dodatki rozgrzeją i dodadzą energii