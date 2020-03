Ekspert: Cukiernie i piekarnie walczą o przetrwanie. Lodziarnie mają najtrudniej

Zdaniem Andrzeja Piętki, pracodawcy powinni teraz skoncentrować się na ochronie najcenniejszych zasobów ludzkich we własnych firmach i szukać alternatywnego asortymentu do produkcji oraz nowych kanałów sprzedaży. Dopiero po tym jak minie szczyt zagrożenia, stopniowo zatrudniać pracowników, nawet tych wcześniej zwolnionych.

- Trzeba pokazać serce, ale to ekonomia będzie wygrywać. Nie należy czekać na pomoc, tylko szybko szukać najlepszych rozwiązań dla własnej firmy - twierdzi Andrzej Piętka

Lodziarnie mają bardzo trudny czas przed sobą. A co z cukierniami?

- Cukiernia, mając warunki w zakładzie, może zacząć zamawiać komponenty do wypieku pieczywa i sprzedać własny chleb lub bułki. Drugim pomysłem dla tych przedsiębiorczych cukierni może być produkcja pierogów, naleśników i przekąsek, potem ich pakowanie i dalsza sprzedaż. Trzecim szybkim rozwiązaniem dla cukierni może być zakup pieczywa i przekąsek mrożonych, które można w zakładzie odpiec i dalej sprzedać klientom. Do tego w zasadzie nie potrzeba wielu pracowników i to jest główny atut tego pomysłu. Czwarte rozwiązanie to można robić wyroby cukiernicze, ciasta i torty na zamówienie z dowozem do sklepu i do odbiorców indywidualnych. Bardzo pomocny będzie tu telefon, pomysłowość i internet (e-sklep na stronie firmowej lub Facebook) - radzi Andrzej Piętka.

Jak mówi, piekarnie w tej chwili produkują i sprzedają głównie podstawowe chleby, bułki i tanie wyroby cukiernicze. Wszystko co możliwe jest pakowane w pudełka, blistery, kartoniki i folię.

- Na czas kryzysu bardzo pomocna będzie dla piekarni rozwinięta własna sieć sklepów. Może okazać się, że największym problemem jest człowiek, zakażenie się pracownika i groźba zamknięcia strefy, gdzie jest produkcja. Dodatkowo cała sytuacja może mieć wpływ na ograniczenie liczby czynnych punktów sprzedaży, aby skoncentrować się na tych najbardziej rentowych i skupić pracowników na mniejszej ilości lokalizacji. Powiedzmy sobie jasno, ludzie muszą czuć się bezpiecznie i to po obu stronach lady w sklepie - mówi ekspert.

- Ten trudny czas pokazuje też jak ważna jest dywersyfikacja sprzedaży w piekarni. Firmy współpracujące z sieciami handlowymi czują się teraz troszkę bezpieczniej niż te, które obsługiwały tylko odbiorców gastronomicznych. Na pewno najbliższa przyszłość przyniesie maksymalną mechanizację produkcji, bezkontaktowe formy sprzedaży i inwestycje w wydłużanie czasu przydatności produktów do spożycia. Największym zagrożeniem dla zakładów jest zagrożeniem zakażeniem u pracowników i płynność finansowa. Miejmy nadzieję, że cała sytuacja w kraju będzie szybko poprawiała się i stabilizowała. Warto teraz przemyśleć strategię na przyszłość dla piekarni. Nie panikujmy, działajmy, ale bezpiecznie i rozważnie - dodaje.