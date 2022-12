Andrzej Piętka z Akademii Wypieków sprawdził i ocenił dla Portalu Spożywczego ofertę piekarniczą w 6 najpopularniejszych dyskontach w Polsce. Jakie są wady i zalety pieczywa dostępnego w sieciach Lidl, Dino, Biedronka, Aldi, Netto i Kaufland?

Ekspert ocenia ofertę piekarniczą m.in. w Lidlu, Biedronce i Dino. Gdzie jest najlepsze? fot. Andrzej Piętka

Ekspert ocenia pieczywo w 6 popularnych sieciach

Jak tłumaczy Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, w dyskontach na początku drogi zakupowej w sklepie najczęściej znajdują się owoce i warzywa (wyjątek to Dino i Lidl). Zaraz za nimi, blisko, jest piekarnia.

- Lidl jest ciągle siecią wyznaczającą trendy w piekarni. Stanowi dogodne miejsce do podglądania rozwiązań merchandisingowych i wprowadzanych nowości produktowych. W Dino na początku sklepu są najczęściej napoje i słodycze, a dopiero na końcu alejki trafimy do stoiska z pieczywem, gdzie króluje pragmatyzm asortymentowy. Dino jest wzorem niewykorzystanych szans piekarskich. Na Biedronkę wszyscy handlowcy patrzą przede wszystkim, oceniając dobór asortymentu, ceny produktów oraz merchandising - mówi ekspert.

Ceny chleba i bułek w sieciach

Andrzej Piętka przyjrzał się konceptom piekarni w dyskontach, sprawdził ceny i ocenił atrakcyjność oferty w części z wypiekiem. Wytypował cztery produkty „obowiązkowe” na zakupach, po które najczęściej sięgają kupujący: kajzerkę, minibagietkę, chleb żytni i chleb pszenno-żytni.

Przedstawiona tabelka pokazuje, że oferta produktów podstawowych we wszystkich dyskontach jest bardzo podobna. Niska cena ma za zadanie przyciągać nowych klientów z bazarów i sklepów piekarni lokalnych. Ceny podstawowych produktów piekarskich (stan z 09.12.2022 r.) są w dyskontach na podobnym poziomie.

Dyskont Kajzerka Minibagietka Chleb żytni forma Chleb podstawowy DINO 0,37 zł 0,99 zł 3,59 zł 2,19 zł NETTO 0,33 zł 1,69 zł 2,99 zł 2,19 zł ALDI 0,39 zł 0,99 zł 3,59 zł 2,19 zł BIEDRONKA 0,33 zł 0,99 zł 2,99 zł 2,19 zł LIDL 0,33 zł 0,99 zł 3,39 zł 2,19 zł KAUFLAND 0,33 zł 0,94 zł 2,99 zł 2,19 zł

Pieczywo w Netto - poprawnie, ale bez innowacji

- Netto piekarnia jest klasycznym połączniem konceptu z dwóch większych sieci dyskontowych. Poprawiło się w zakresie czystości w ostatnich miesiącach. Rozszerzono też asortyment. Znalazłyby się produkty, na których można budować lojalność klienta. Uważam, że sieć Netto miała dużą szansę kilkanaście miesięcy temu wytyczyć charakterystyczną dla siebie (bardziej duńską) nową drogę w koncepcie piekarniczym, różniącą się od Lidla czy Biedronki. Generalnie poprawnie tu wszystko działa, ale nie jest innowacyjnie. Wykorzystują wypróbowane rozwiązania i softowy asortyment, ale brak w ofercie, np. danish pastrów. To mnie dziwi - komentuje Andrzej Piętka.

Netto piekarnia jest klasycznym połączniem konceptu z dwóch większych sieci dyskontowych. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Netto - poprawnie tu wszystko działa, ale nie jest innowacyjnie. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Kauflandzie - duży wybór, ale bez zapachu

- Kaufland to sieć, która stale „szuka” nowego asortymentu. Bułki, pieczywo, bagietki i przekąski wytrawne, mamy duży wybór. Ciekawe rozwiązania to Prosto z pieca w jakości Bio i regał promocyjny. Widać, że implementowany został pomysł z Lidla. Przekąski słodkie i wytrawne są najczęściej ulokowane gdzieś z boku regału. Widać, że najlepiej sprzedają się chleby, bułki i bagietki. Brakuje mi tu zapachu wypiekanego pieczywa w sąsiedztwie stoiska. Tu też trudno znaleźć produkt, na którym można byłoby oprzeć budowę lojalności klientów. W przypadku tej sieci, piekarnia jest dobrze kojarzona przez klientów - ocenia Andrzej Piętka.

Pieczywo w Kauflandzie jest dobrze kojarzone przez klientów. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Biedronce - najwięksi, ale bez premium

- Biedronka to największy w Polsce sprzedawca pieczywa. W nowych sklepach widać poszerzoną listę produktów na półkach. Merchandising i układnie produktów bake-off to właściwa droga, jaką podążają. Trzeba przyznać, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wysuwane szuflady z produktami są charakterystycznym rozwiązaniem dla tej sieci. Ciekawy wybór chlebów, bułek i minibagietek. To są chyba najpopularniejsze produkty w sprzedaży w Biedronkach. Jest to sieć, od której należy wymagać więcej niż od innych. Wydaje mi się, że ma duży potencjał w budowaniu lojalności klienta w oparciu o ofertę piekarniczą. Brak mi w tej sieci pokazania od czasu do czasu jakiegoś premium produktu i nie mam na myśli babki Panettone - komentuje ekspert.

Biedronka poprawiła się w zakresie układania produktów w regałach piekarniczych. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Aldi - Śląskie smaki i porządek

- Aldi ma potencjał tworzenia nowej koncepcji piekarni. Widać, że starają się utrzymać uporządkowaną półkę, ale asortyment kojarzy się z regionem Śląska. Może w województwach wschodniej Polski nie być to dobre rozwiązanie. Drożdżowe produkty, ługowane i przekąski wytrawne (słone) są wyróżnikiem dla tych sklepów. Ja jestem fanem danish pastrów, które wymagają dopilnowania w czasie wypieku i podczas wykładnia na półkę do sprzedaży. Myślę o koronie malinowej i croissancie z szynką. Kupujący może śmiało znaleźć tutaj takie produkty, które są nieobecne w innych sieciach. To może pomóc kształtować lojalność klienta. Sieć jest jednak dużo mniej popularna niż konkurencyjne dyskonty. To jest jej największy problem w nowo otwieranych lokalizacjach - uważa ekspert Akademii Wypieków.

Aldi stara się utrzymać uporządkowaną półkę piekarniczą, a asortyment kojarzy się z regionem Śląska. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Lidlu - mniej indeksów, odważne nowości

- Lidl dostrzegalnie zawęża ilość indeksów na półce bake-off, ale jednocześnie charakteryzuje się odwagą we wprowadzaniu nowości produktowych i pieczywa wyżejmarżowego. Promocje i nowości przeważnie są ciekawe, koncepcja sprzedaży pieczywa niesprzedanego z dnia poprzedniego jest godna polecenia. Duży wybór pieczywa jest przez cały dzień dostępny. Są produkty, po które kupujący mógłby chętnie wracać, na których można budować lojalność klienta. Ekonomiczna cena spowodowała zmianę smaku w produktach. Dobrym ruchem było wstawienie krajalnicy. Od lidera konceptów piekarniczych i chrupiącego pieczywa musimy wymagać więcej - twierdzi Andrzej Piętka.

Lidl dostrzegalnie zawęża ilość indeksów na półce bake-off, ale jednocześnie charakteryzuje się odwagą we wprowadzaniu nowości produktowych i pieczywa o wyższej marży. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w Dino - brakuje produktów premium

- Na sam koniec, podsumowując dyskonty, zostawiłem sieć Dino. Imponująco rośnie, to prawda. Dziwi mnie brak w tej sieci na półce 2-3 produktów premium, wysokomarżowych. Odnoszę wrażanie, że każdy kojarzy ich sklepy z małymi miasteczkami i wioskami oraz „bieda” klientami. Błąd, bo widzę, że brak pieczywa tu dla ludzi z bogatszym portfelem. Przedmieścia i małe miasteczka przez ostatnie lata bardzo się zmieniły, w lokalne i bogate społeczności. Dzisiaj w Dino nie ma produktów piekarskich odpowiednich dla tej grupy społecznej. Uważam, że to są stałe utracone szanse sprzedażowe dla tej sieci. Pieczywo pomaga budować lojalność klientów, ale polskie dyskonty nie wykorzystujące tego stopniu w jakim mogłyby to robić - komentuje ekspert.

W dziale piekarniczym Dino brakuje produktów premium. fot. Andrzej Piętka

Pieczywo w dyskontach: Ocena

Jak podsumowuje Andrzej Piętka, dyskonty w Polsce mają coraz bardziej podobną do siebie ofertę i asortyment. Stanowią jednak dużą siłę w kształtowaniu trendów piekarskich i wielkości (total) sprzedaży pieczywa.