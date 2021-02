Ekspert: Unia Europejska nie ma możliwości powstrzymania wzrostu cen zbóż

Przełom 2020 i 2021 roku przyniósł dawno niespotykane wzrosty cen zbóż. O pozytywnych dla producentów zbóż, a negatywnych dla branży mięsnej skutkach tego zjawiska szerzej pisaliśmy w ostatnim artykule z cyklu "Mięso na wtorek".

Mirosław Marciniak zaznacza, że UE jako członek WTO nie ma możliwości interwencji na rynkach zbożowych.

- O ile w przypadku rynku mięsa KE niejednokrotnie podejmowała działania stabilizacyjne (za zwyczaj ograniczające spadki cen), o tyle na rynku zbóż nie ma mechanizmów, które mogłyby powstrzymać wzrost cen. UE jako członek WTO nie może wprowadzać ceł czy limitów eksportowych, stosowanych przez Rosję, Ukrainę czy Argentynę - mówi.

Analityk podaje przykład Rumunii, która w 2020 r. wprowadziła zakaz eksportu pszenicy, w obawie przed nadmiernym wywozem.

- Szybko okazało się, że jest on niezgodny z przepisami UE i po zaledwie kilku dniach został zniesiony. UE/Polska nie dysponuje także zapasami interwencyjnymi, które mogłaby przeznaczyć na rynki lokalne. Jedynym ‘mechanizmem’ mogącym ustabilizować sytuację w UE/Polsce jest cena, którą dziś wyznacza eksport. Musimy dojść do poziomów, przy których to przetwórcy będą lepszymi płatnikami niż eksporterzy. Póki co, jest odwrotnie. Dopiero wyraźna poprawa marż w młynach/mieszalniach pasz może zmienić ten obraz. To jednak oznacza podwyżki cen dla konsumentów - podsumowuje.