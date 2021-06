Eksport zbóż: Polska wyrzuciła Francuzów z ich tradycyjnych rynków

- Otworzyliśmy nowe rynki: Algierię i Maroko, które do tej pory były tradycyjnie rynkami francuskimi - mówiła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej podczas webinaru "Kto zyskał, a kto stracił w pandemicznym roku 2020?"

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej wskazuje, że polscy eksporterzy zbóż z powodzeniem weszli na rynki Algierii i Maroka. fot. PTWP

Polski sektor zbożowy, mimo trudności, doskonale poradził sobie z zawirowaniami początku pandemii.

Polsce udało się wejść na nowe rynki, w tym tradycyjnie obsługiwane przez Francję Algierię i Maroko.

Sytuacja na światowym rynku zbóż w dużej mierze determinowana jest przez działania Chin.

Monika Piątkowska przyznała, że okres pandemii był w pierwszych miesiącach bardzo trudny dla całego sektora rolno-spożywczego.

- Nie inaczej było w przypadku sektora zbożowego, który jednak koniec końców doskonale sobie poradził. Pierwsze miesiące pandemii to okres braku stabilności kwarantanny pracowników, problemów z pracownikami. Był to trudny moment w każdym sektorze i my też się z tym zderzyliśmy. Na szczęście bardzo szybko sektor i firmy handlowe odnalazły się w sytuacji dzięki umiejętności szybkiego wykorzystywania nadarzających się możliwości - dodała.

Polskie zboża w Algierii i Maroku

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wskazuje, że sytuację ratował eksport zbóż.

- Za połowę wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego odpowiadają zboża. Otworzyliśmy nowe rynki dzięki słabości partnerów w innych krajach. Zbiory w Polsce były bardzo dobre, z kolei trochę gorsze we Francji, Rumunii i Bułgarii. Wykorzystaliśmy to otwierając nowe rynki: Algierię i Maroko. Do tej pory były one tradycyjnie były rynkami francuskimi, natomiast Polska w minionym sezonie zajęła to miejsce. Eksport rósł także do krajów takich jak Niemcy, Ukraina, Francja i Wielka Brytania. W tym roku mamy już zakontraktowane kolejne 2 mln ton do Algierii, więc ten rynek wciąż dla nas jest otwarty. Zobaczymy jak będzie przy nowych zbiorach, bo Francja miała w tym roku również dobre i na pewno będzie chciała te rynki odzyskać - dodała.

Chińczycy kreują sytuację na rynku zbóż

Piątkowska dodała, że sytuację na światowym rynku zbóż w dużej mierze kreują Chińczycy.

- Wiemy, że światowe ceny zbóż są podstawowym czynnikiem cenotwórczym w Polsce. Chiny importują dziś olbrzymie ilości zbóż - ponad 50 mln ton. To połowa tego, co się zbiera w Europie. Chińczycy odbudowują pogłowie trzody i uzupełniają swoje zapasy. Dużą rolę odgrywa również Rosja, która przejęła rolę ważnego importera i świadomie próbowała sprzedawać ziarno uzyskując wysokie ceny. Co ciekawe, eksport zbóż w poprzednich sezonach napędzała pszenica. Teraz bardziej równomiernie się to rozłożyło - także na kukurydzę i pszenżyto, przez co miks eksportowy wyglądał inaczej niż poprzednio. Istotne znaczenie miała także słaba złotówka do euro - dodała.