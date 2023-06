Eksport zbóż statkami w maju wyniósł 882 tys. ton - ocenia Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Eksport zbóż statkami w maju wyniósł 882 tys. ton, fot. shutterstock

Eksport zbóż statkami w maju

"W maju eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 882 tys. ton wobec 703 tys. ton wywiezionych w kwietniu oraz 307 tys. ton wyeksportowanych w maju 2022 roku" - napisano.



Izba ocenia, że z tej wielkości, w maju eksport pszenicy wyniósł około 555 tys. ton, kukurydzy – 296 tys. ton, a jęczmienia – 31 tys. ton.

W portach cały czas notuje się wzmożony ruch

"W portach cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. Podobnie jak w kwietniu i maju, eksport zbóż drogą morską będzie bardzo duży także w czerwcu. Największe załadunki w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy" - podaje Izba.



Izba pisze, że wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca ), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyraźnie przekroczy 5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton.