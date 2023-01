Zboża

Eksport zbóż z Polski. "Wzrośnie do ok. 12 mln ton"

Autor: PAP

Data: 12-01-2023, 10:59

Jak zapowiada Janusz Kowalski, pełnomocnik rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW, eksport zbóż z Polski w sezonie 2022/23 wzrośnie do ok. 12 mln ton.

Janusz Kowalski, pełnomocnik rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW, eksport zbóż z Polski w sezonie 2022/23 wzrośnie do ok. 12 mln ton./fot. shutterstock