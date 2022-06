Eksport zboża z Ukrainy ciągle problematyczny [WYWIAD]

Autor: Anna Wrona

Data: 20-06-2022, 11:14

Ukrainie udało się zebrać stosunkowo duże ilości zboża, ale poza samą uprawą i zbieraniem plonów, istotnym problemem pozostaje eksport - mówi Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF.

Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF

Transport zboża z Ukrainy

Jakie są prognozy i oczekiwania odnośnie transportu zboża z Ukrainy?

Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF: Ukrainie udało się zebrać stosunkowo duże ilości zboża, ale poza samą uprawą i zbieraniem plonów, istotnym problemem pozostaje eksport. W lipcu ukraińscy rolnicy zbiorą tegoroczną pszenicę, ale może zabraknąć miejsca do jej przechowywania. Eksport nadal będzie utrudniony. Przed wojną transport odbywał się głównie drogą morską. Obecnie jest to bardzo niebezpieczne. Ukraińskie porty morskie są zablokowane, w Morzu Czarnym znajdują się miny i na jego wodach prowadzone są operacje wojenne.

Ponadto Rosjanie kradną zboże z okupowanych terenów Ukrainy. Według agencji Reuters statki pod rosyjską banderą transportują zboże z Sewastopola do Syrii. Ze zdjęć satelitarnych wynika również, że rosyjskie siły ostrzeliwują cele rolnicze, w tym pola uprawne.

Ukraina jest głównym eksporterem zboża dla wielu państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Szacuje się, że w Afryce może zabraknąć żywności produkowanej ze zboża już za miesiąc. Może to doprowadzić do klęski głodu. Co więcej, problemy z eksportem zboża przyczyniają się do rosnących cen żywności na świecie i pogłębiają trudną sytuację gospodarczą Ukrainy. W średnim okresie rosnące ceny i problemy z dostępem do żywności mogą doprowadzić do wzrostu napięć społeczno-politycznych oraz konfliktów, szczególnie w państwach Afryki i Bliskiego Wschodu, które już teraz zmagają się z niestabilnością polityczną.

Władze Ukrainy współpracują z ONZ, aby odblokować eksport zboża drogą morską. 15 czerwca Rosja zadeklarowała, że umożliwi bezpieczne przejście statków ze zbożem przez Morze Czarne. Jednak zaznaczyła, że nie weźmie odpowiedzialności za utworzenie bezpiecznych korytarzy. Do tego trzeba odminować Morze Czarne lub prowadzić statki tak, aby mogły uniknąć min.

W ostatnich dniach do rozmów dołączyła Turcja. Został przedstawiony plan, według którego ukraińskie statki komercyjne mogłyby przemieszczać się po szlakach, unikając min. Lokalizacja min umieszczonych przez ukraińską armię jest jej znana. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na szybkie odblokowanie eksportu. Rosja prawdopodobnie nie zgodzi się jednak na to rozwiązanie, ponieważ liczyła na odminowanie wód przez stronę ukraińską. Ukraina z kolei obawia się, że usunięcie min z okolic portów zagrażałoby jej bezpieczeństwu.

Zboże, którego nie uda się wyeksportować, musi być odpowiednio przechowywane. Jak przekazał wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, w ukraińskich magazynach może zabraknąć miejsca dla 10-15 mln ton zboża. Dlatego Ukraina szykuje plan B dotyczący zwiększenia możliwości magazynowania zboża eksportowego. Obecnie do Ukrainy sprowadzane są magazyny mobilne.

Eksport zboża: Przez Polskę czy Rumunię?

Czy w obecnej sytuacji transport zboża powinien iść przez Polskę czy lepszym rozwiązaniem jest transport przez inne państwo, np. przez Rumunię?

Aktualnie Stany Zjednoczone współpracują z Polską, aby wybudować nowe silosy właśnie w naszym kraju, przy granicy z Ukrainą i tam gdzie kończą się ukraińskie tory. Silosy w Polsce miałyby być tymczasowym, bezpiecznym miejscem przeładunku zboża, skąd byłoby ono transportowane drogą lądową, najprawdopodobniej koleją, dalej do portów, lub w głąb Europy. Jednak to rozwiązanie będzie wymagać czasu na budowę silosów. Może być to kwestia 3-4 miesięcy. Raczej nie rozwiąże to problemu magazynowania letnich zbiorów. Pomysł utworzenia silosów w Polsce jest jeszcze dopracowywany.

Jednym z głównych problemów logistycznych dotyczących eksportu zboża z Ukrainy drogą lądową jest różnica w rozstawieniu szyn kolejowych pomiędzy Ukrainą a resztą Europy. Zboże i tak trzeba przeładować. Od wybuchu wojny eksport do Europy odbywał się koleją, ciężarówkami oraz statkami rzecznymi. Jednak sam transport lądowy i rzeczny nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wolumenu eksportu.

Zboże jest transportowane głównie przez Polskę i Rumunię. Ukraińskie zboże jest zwożone do granicy z Rumunią pociągami. Tam jest przeładowywane na barki na Dunaju i rzeką dostarczane do portu w Constanta, gdzie jest przeładowywane na statki. Jest to drogie i czasochłonne. Unia Europejska pracuje nad rozwojem szlaku eksportowego przez Rumunię, Dunajem, i dalszego transportu koleją przez Europę. Ukraina pracuje również nad utworzeniem trzeciego szlaku przez kraje bałtyckie, głównie Litwę, ale to wymagałoby transportu lądowego przez Polskę. Chyba, że Białoruś zgodziłaby się na transport zboża poprzez korytarze humanitarne na swoim terytorium.

Polska oferuje stosunkowo szybki dostęp do Morza Bałtyckiego, skąd zboże może być transportowane dalej drogą morską. W ostatnich dniach Hiszpania otrzymała 18.000 ton kukurydzy tą drogą. Zboże zostało przewiezione ciężarówkami do portu w Świnoujściu i dalej do Hiszpanii drogą morską. Jest to jednak ziarnko piasku wobec potrzeb importera, który przyznał, że potrzebuje 95.000 ton zboża miesięcznie. Głównymi portami reeksportu zbóż mają być Gdańsk i Gdynia.

Problemy z transferem zboża z Ukrainy

Co jest potrzebne, żeby eksport przez Polskę był sprawny? W jakiej perspektywie czasowej można to poprawić?

Eksport zboża spowalnia konieczność jego przeładunku (do pociągów o szerszym rozstawie torów i później na statki). Tworzą się tu tzw. “wąskie gardła”. Tego problemu nie da się uniknąć w krótkim okresie. Jak poinformował minister rolnictwa Henryk Kowalczyk: “Przy obecnych możliwościach maksymalna ilość zboża, jaka może być przeładowywana w Polsce to ok. 1,5 mln ton, podczas gdy potrzeby Ukrainy wynoszą miesięcznie około 5 mln ton”.

Aby zmniejszyć ten problem potrzebna byłaby rozbudowa punktów przeładunkowych oraz obiektów do magazynowania. Jednak takie inwestycje wymagałyby kilku miesięcy. To zatem nie rozwiąże problemu transportu zboża z tegorocznych zbiorów. Dlatego tak ważne byłoby porozumienie dotyczące eksportu przez Morze Czarne.

Trzeba pamiętać również, że poza kwestią rozstawu szyn, europejskie koleje nie są przystosowane do przewozu takich ilości zboża. W Ukrainie ok. 65% transportu odbywa się koleją, podczas gdy w Europie jest to najwyżej 35%. Problem ten dotyczy także Polski. Do zwiększenia tranzytu zboża potrzebny jest nowy tabor i kontenery. Warunki techniczne nie pozwalają zatem na zwiększenie eksportu przez Polskę ponad obecne 1,5 mln ton. Ukraina zazwyczaj transportowała przez swoje porty ok. 6 mln ton zboża i nasion miesięcznie.

Zarówno Polska, jak i Rumunia, potrzebowałyby wsparcia UE w rozwoju odpowiedniej infrastruktury i zapewnieniu sprzętu. Takie inwestycje byłyby jednak czasochłonne, zajęłyby co najmniej kilka miesięcy. Dlatego należy też rozważyć rozłożenie transportu zboża na inne szlaki handlowe. Unia Europejska zaproponowała w maju utworzenie dodatkowych szlaków handlowych odbijających z Polski drogą lądową. Jednak i w tym przypadku potrzebne są inwestycje w logistykę.

Jakie byłyby konsekwencje większego transportu przez Polskę?

Polska nie będzie transportować więcej zboża niż pozwalają na to obecne warunki techniczne. Dopóki Polska nie zwiększy możliwości przeładunku i magazynowania zboża, dopóty na granicy z Ukrainą i w punktach przeładunkowych będą się tworzyć korki i zastoje. Do zwiększenia transportu niezbędne będą inwestycje w sprzęt i infrastrukturę, a także sprawna organizacja całego procesu logistycznego i inwestycyjnego.