Enata Bread: Potrzebne są ułatwienia w oddawaniu żywności

- Przydałaby się inicjatywa legislacyjna, która ułatwiłaby małym podmiotom oddawanie marnującej się żywności, chociażby organizacjom pożytku publicznego (obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności dotyczy większych podmiotów) - mówi Bartłomiej Rychcik, prezes Enata Bread.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 17-08-2021, 14:21

Bartłomiej Rychcik, prezes Enata Bread

Problem marnowania pieczywa

Pieczywo należy do czołówki marnowanych produktów. Aż 60% placówek handlowych wyrzuca chleb i bułki codziennie, natomiast blisko 63% konsumentów wyrzuca pieczywo z różną częstotliwością. Jak radzą sobie z tym problemem piekarnie? Portalspozywczy.pl zapytał o to Bartłomieja Rychcika, CEO Enata Bread.

Enata Bread: Co z niesprzedanym pieczywem?

Jak mówi Bartłomiej Rychcik, Gorąco Polecam w zakresie zapobiegania marnowania żywności działa dwutorowo.

- Z jednej strony współpracujemy z aplikacją Too Good To Go, która ratuje jedzenie przed wyrzuceniem. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania użytkowników aplikacji, którzy każdego dnia odbierają od nas paczki z wypiekami w atrakcyjniejszej cenie. Z drugiej strony nierzadko oddajemy pozostałe pieczywo osobom fizycznym - pracownikom administracyjnym biurowców, w którym posiadamy nasze lokale. Dzięki tym dwóm działaniom kilkuprocentowa nadwyżka pieczywa nie marnuje się - podkreśla CEO Enata Bread.

Marnowania pieczywa a prawo

Czy potrzeba zmian w prawie, aby zmniejszyć ten problem?

- Oczywiście, przydałaby się inicjatywa legislacyjna, która ułatwiłaby małym podmiotom oddawanie marnującej się żywności, chociażby organizacjom pożytku publicznego (obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności dotyczy większych podmiotów) - zaznacza Bartłomiej Rychcik.

Dodaje jednocześnie, że legislator stoi jednak przed dużym wyzwaniem: w jaki sposób skonstruować przepisy, by opłacało się zarządzać niewielką ilością jedzenia z niewielkiego lokalu czy sklepu.

- Będzie to trudne, dlatego należy wspierać i rozpowszechniać aplikacje ratujące jedzenie. Wydaje się to być najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie - podsumowuje.