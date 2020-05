Enata Bread przejmuje markę Gorąco Polecam Nowakowski, zainwestuje 15 mln zł w jej rozwój

Marka Gorąco Polecam Nowakowski zmieniła właściciela – dołączyła do ENATA BREAD, dynamicznie rozwijającej się grupy piekarniczo-cukierniczej. Grupa zapowiada inwestycje na poziomie 15 mln PLN, wzrost liczby lokali z 30 do 50 i zatrudnienia z 150 do 300 osób w perspektywie 2-3 lat.