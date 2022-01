Enata Bread w 2022 roku zamierza otworzyć ok. 24-28 nowych lokali

- W 2022 rok weszliśmy z nową strategią biznesową i modelem finansowym zakładającym czterokrotny wzrost przychodów (do ponad 120 MLN PLN) i trzykrotny wzrost liczby lokali (do ponad 150) w perspektywie 3-4 lat - mówi Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread.

Autor: Anna Wrona

Data: 21-01-2022, 13:04

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread, opowiada o planach rozbudowy sieci piekarni w 2022 roku; fot. mat.pras.

Enata Bread w 2021

Portalspozywczy.pl Jaki był rok 2021 dla Enata Bread?

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread: Z jednej strony wymagający, bo naznaczony sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Z drugiej strony pełen wyzwań, bo od początku pandemii mamy spójną i konsekwentną strategię: chcemy wykorzystać ten czas na skok do przodu, zainwestować w nowe lokale, zwiększyć zatrudnienie, wyjść z kryzysu silniejsi. Nasza sieć osiągnęła liczbę 50 lokali Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni oraz Bakery w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i Wrocławiu. Pipeline na rok 2022 jest zapełniony w ponad 50% poprzez podpisane i negocjowane nowe umowy najmu. Plan ekspansji rynkowej realizujemy więc z naddatkiem.

Pieczywo rzemieślnicze a wzrosty cen

Czy zainteresowanie pieczywem rzemieślniczym rośnie? Czy mimo rosnących kosztów Polacy są w chętni, żeby kupować rzemieślnicze pieczywo?

Jak najbardziej! Widzimy to przede wszystkim w lokalach pod marką Bakery, gdzie - na oczach klientów - przygotowujemy pieczywo na bazie tradycyjnego zakwasu i procesu 24 godzinnej fermentacji. To skłania nas do otwierania kolejnych lokalizacji, także poza Warszawą, np. w inwestycji Fuzja Łódź. Planujemy, że pierwsza piekarnia Bakery poza stolicą powstanie w 2022 roku. Ale powrót do tradycyjnych receptur, które nawiązują do rzemieślniczych doświadczeń, widzimy także w Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni. W ciągu dwóch lat sprzedaż bochenków chleba wzrosła o 1 200%.

Rosnące koszty

Co jest obecnie największym problemem dla piekarni? Jakie opłaty wzrosły najbardziej i najmocniej odbijają się na prowadzeniu biznesu?

Oczywiście, największym problemem jest inflacja, przede wszystkim rosnące ceny energii i półproduktów, np. cena mąki wzrosła o niemal dwukrotnie. Do tego dochodzą coraz wyższe koszty osobowe. W naszej grupie pracuje około 250 osób, więc koszty osobowe stanowią dużą część budżetu. Nasz biznes stanowi ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw więc podwyżki w sposób naturalny odczuwają nasi klienci. Pracujemy nad tym, by odczuwali w jak najmniejszym stopniu.

Enata Bread w 2022

Jakie są plany Enata Bread na 2022 rok oraz na najbliższe lata?

W 2022 rok weszliśmy z nową strategią biznesową i modelem finansowym zakładającym czterokrotny wzrost przychodów (do ponad 120 MLN PLN) i trzykrotny wzrost liczby lokali (do ponad 150) w perspektywie 3-4 lat. Lokale będą powstawać w ramach sieci własnej, franczyzowej i na zasadzie ajencji. Oczekiwany wzrost przychodów związany jest także z planowanym poszerzeniem działalności grupy w kierunku sprzedaży produktów komplementarnych i tworzenia nowych marek (np. związanych z produkcją kawy, wędlin, nabiału czy napojów), zwiększeniem wartości koszyka zakupowego i liczby klientów. Według wstępnych szacunków w 2022 roku uda nam się otworzyć około 24-28 nowych lokali, przede wszystkim pod marką Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni.