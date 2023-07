"Jestem przekonana, że uczestnicy ECE z Polski i całego świata skorzystają ze współpracy, kontraktów i nowych doświadczeń, jakie przyniesie to wydarzenie” – informuje Prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Monika Piątkowska podkreśla, że "dla krajowego sektora będzie to okazja do zaprezentowania naszego potencjału. Stabilny rozwój, odpowiedzialność i potencjał rozwojowy sprawiły, że polski rynek rolno-spożywczy od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania ekspertów, przedsiębiorców i inwestorów z całego świata".