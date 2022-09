Eurowafel: Nasze moce produkcyjne dynamicznie rosną (WIDEO)

Autor: Anna Wrona

Data: 07-09-2022, 09:16

- Jesteśmy na rynku 40 lat. Nasze moce produkcyjne dynamicznie rosną. Dzisiaj 6-godzinna produkcja to prawie miesiąc pracy w latach 80. - mówi Marcin Wnętrzak, współwaściciel Eurowafel.

Magdalena Łysoń i Marcin Wnętrzak to trzecie pokolenie właścicieli w rodzinnej firmie Eurowafel; fot. PTWP

Eurowafel: 40 lat na rynku wafli

Anna Wrona: Firma Eurowafel powstała w latach 80. Jak przez ten czas rosły Wasze moce produkcyjne. Na jakim jesteście etapie i w co inwestujecie?

Magdalena Łysoń, Eurowafel: Nasza firma powstała w latach 80. Jesteśmy trzecim pokoleniem kultywującym tę tradycję rodzinną. Wywodzimy się z tradycyjnych wafli wypiekanych. W tym momencie, słuchając potrzeb klientów i potrzeb zmieniającego się świata, poszliśmy w kierunku funkcjonalnych przekąsek. Naszym nowym produktem są chipsy z brązowego ryżu Moonsy. Jest to produkt, który polecam wszystkim. Spełnia walory smakowe, ale też nie mamy wyrzutów sumienia, jedząc coś, co nam smakuje i co można dać naszym dzieciom.

Marcin Wnętrzak, Eurowafel: Jesteśmy na rynku 40 lat. Nasze moce produkcyjne dynamicznie rosną. Dzisiaj 6-godzinna produkcja to prawie miesiąc pracy w latach 80. To pokazuje, jaka jest dynamika rozwoju.

Jeżeli chodzi o inwestycje, musimy się mocno przyglądać czasom, z jakimi mamy do czynienia. Naszym największym wyzwaniem jest energia i wszystkie media dostarczane do zakładu. We wrześniu zakończymy inwestycję budowy instalacji fotowoltaicznej, która będzie w 20 proc. pokrywać nasze zapotrzebowanie. Od 10 lat jesteśmy w specjalnej strefie ekonomicznej. Otworzyło nam to nowe drogi, jeżeli chodzi o sprzedaż do klientów kanału nowoczesnego.

Eurowafel: Rozwój w czasach kryzysu

Jak rozwijać firmę w czasach kryzysu?

Marcin Wnętrzak, Eurowafel: Jest to na pewno nie lada wyzwanie. Mocno pracujemy w trzech obszarach. Pierwszy to budowanie głębszych relacji z dostawcami, praca nad wspólnymi projektami, skracanie łańcuchów dostaw. Drugi obszar to optymalizacja procesów produkcyjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z producentami naszych urządzeń. Wspólnie je modernizujemy pod kątem konsumpcji energii. Trzecim obszarem, któremu z niepokojem się przyglądamy, są rosnące ceny energii elektrycznej i gazu. Analizujemy i przeglądamy towarową giełdę energetyczną, patrząc na ceny prądu i gazu na rok 2023.

Co z kosztami surowców? Czy są one też obecnie problemem?

Marcin Wnętrzak, Eurowafel: Czasy stałych cen surowców są dawno za nami. Nie znam żadnego asortymentu, który mamy w tym zakładzie, który by nie zmienił ceny. Jest to mocna praca naszego zespołu odpowiedzialnego za zakupy oraz dobór dostawców, przede wszystkim o ich lokalizację i jakość.

Jakie macie plany inwestycyjne na kolejne lata?

Magdalena Łysoń, Eurowafel: Nowe inwestycje związane są przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii. Plany mamy szeroko zakrojone. Będą to nowe parki maszynowe, nowe produkty idące w kierunku żywności funkcjonalnej, inwestycje związane z marketingiem i rozpoznawalnością naszej marki oraz działania CSR-owe wspierające lokalną społeczność.

Marcin Wnętrzak, Eurowafel: Najbliższe dwa lata to będzie pojawienie się dwóch nowych linii technologicznych. Jesteśmy na etapie wdrożenia klasy ERP, który pozwoli nam jeszcze mocniej zoptymalizować produkcję. Mamy też kilka fajnych pomysłów na najbliższe 5 lat, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.