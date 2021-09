Eurowafel rozbudowuje zakład

Eurowafel rozbudowuje halę produkcyjną, wewnętrzne laboratorium B+R oraz magazyn. – Są to wielomilionowe nakłady, które pomogą w zwiększeniu naszych mocy i docelowo w sprzedaży – mówi Magdalena Łysoń, współwłaściciel firmy.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 17-09-2021, 11:01

Eurowafel rozbudowuje halę produkcyjną, wewnętrzne laboratorium B+R oraz magazyn; fot. Eurowafel

Eurowafel, którego tradycja wypiekania wafli sięga 1984 roku, ogłosił rozbudowę zakładu. Do jednych z najlepiej rozpoznawalnych produktów tej firmy należą wafle tortowe.

– Sprzedaż naszych produktów rok do roku rośnie. Dlatego też musimy zwiększać nasze moce produkcyjne i wydajności. Rozbudowujemy naszą halę produkcyjną, wewnętrzne laboratorium B+R oraz magazyn, inwestujemy w nowe maszyny, urządzenia i technologie. Są to wielomilionowe nakłady, które pomogą w zwiększeniu naszych mocy i docelowo w sprzedaży produktów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Magdalena Łysoń, współwłaściciel Eurowafel.

Wafle zbożowe w Polsce

Jak tłumaczy, jeszcze kilka lat temu segment wafli zbożowych stanowił niecałe 15% całego rynku zdrowych przekąsek. Kategorią dominującą były i nadal są wafle ryżowe. Jednak w ostatnim czasie ten rynek bardzo się zmienił i rozrósł.

– Na półkę wskoczyły wafle impulsowe, w różnorakich wariantach smakowych, zarówno słonych, jak i słodkich, w różnych pojemnościach i gramaturach. Ta część rynku wydaje się być mocno nasycona. Jest na nim też kilku bardzo mocnych graczy. Coraz częściej można też kupić wafle z innych zbóż: z ciecierzycy, z amarantusem, komosą ryżową, itd. To pokazuje jak bardzo zmieniły się upodobania konsumentów i jak producenci starają się odpowiedzieć na te potrzeby – mówi współwłaścicielka Eurowafel.

– Nasza firma stawia na półkę wafli zbożowych bez dodatków smakowych, takich jak wafle kukurydziane, orkiszowe, owsiane, gryczane, żytnie, czy zbożowo-ryżowe. Stanowią one mniejszą cześć tego „tortu”, ale patrząc na zmieniające się trendy konsumenckie, wierzymy, że ten segment będzie się rozwijać. Szybko rośnie także półka zbożowych przekąsek o prostym składzie i w tej grupie produktów mamy swoje propozycje. Naszym mocnym pionkiem są też wypiekane wafle tortowe, których sprzedaż rośnie rok do roku, a nasza firma jest wiodącym dostawcą tego produktu – dodaje.

Eurowafel: Eksport

Oprócz sprzedaży krajowej Eurowafel współpracuje również z kilkoma partnerami zagranicznymi.

– Wysyłamy nasze wyroby np.: do Czech, na Słowację, Węgry, Litwę, do Niemiec, Grecji, Norwegii, Irlandii i Kanady czy USA. W znacznej części jest to współpraca oparta na przygotowaniu i dostawie produktów marki własnej dla danego klienta, ale wysyłamy również nasze produkty brandowe. Nieustannie pracujemy także nad pozyskaniem nowych odbiorów w różnych krajach, nie tylko w Europie – mówi Magdalena Łysoń.

