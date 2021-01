Euryza - nowa marka ryżu wchodzi na polski rynek

Firma Euryza wkrótce wejdzie do Polski. Czym zajmuje się spółka i jaka jest jej historia?

Arkadiusz Kochmański, Retail Sales Representative w Euryza GMBH: Firma Euryza GMBH jest producentem ryżu, właścicielem marek RYŻ-FIT oraz Oryza. Historia firmy sięga początków ubiegłego stulecia, kiedy to Alfred Lüthke z Hamburga założył firmę w 1909 roku, w swoim rodzinnym mieście. To już ponad 100 lat pięknej historii pisanej ryżem. W tym czasie firma wprowadziła wiele innowacji i udogodnień produktowych. Pierwszy ryż w torebkach zaprezentowaliśmy w 1959 r., co okazało się wówczas wielkim sukcesem i zapewniło rozpoznawalność. Przez te wszystkie lata byliśmy czynnym uczestnikiem zmieniającego się rynku i obserwatorem trendów, a do tego pilnym uczniem. Dziś chętnie dzielimy się doświadczeniem z naszymi partnerami handlowymi.

EURYZA GMBH to również część globalnego koncernu spożywczego Ebro foods, światowego lidera w produkcji ryżu, posiadającego 44 fabryki na całym świecie. Firma jest właścicielem wielu popularnych marek kojarzonych z ryżem, a także dostawcą marek własnych do sieci handlowych.

Jako EURYZA GMBH jesteśmy natomiast wiodącym dostawcą ryżu i makaronu na rynku niemieckim. Dostarczamy ryż do wszystkich dużych sieci handlowych. W Niemczech zbudowaliśmy rozpoznawalność marek ORYZA oraz REIS-FIT w przypadku ryżu, a także Garofalo w przypadku makaronów. Garafalo, włoski producent wysokiej jakości makaronów, tak jak EURYZA przynależy do grupy EBRO. Dzięki kompleksowości wyrażonej szerokim portfolio jesteśmy liczącym się graczem w Niemczech.

Czy Polska była naturalnym kierunkiem ekspansji? Jaki potencjał widzi Euryza w naszym kraju?

Polska stała się naturalnym kierunkiem ekspansji ze względu na potencjał rynku, jak i bliskość położenia. Polscy konsumenci potrafią docenić jakość i są otwarci na inne kuchnie, a co za tym idzie - nowe produkty. Fakt, iż społeczeństwo polskie jest w trakcie rewolucji kulinarnej ukierunkowanej na zdrową, świadomą dietę, w którą wkomponowują się dania przygotowane na bazie ryżu, miał dodatkowe znaczenie. Duża popularność kuchni azjatyckiej w Polsce wpływa pozytywnie na konsumpcję ryżu. Wierzymy, że marka RYŻ-FIT skorzysta na tym trendzie i podbije podniebienia Polaków. Dodatkowo obecność na rynku polskim pozwala naszej firmie lepiej wykorzystywać międzynarodową skalę działalności i aktualne relacje z sieciami handlowymi w całej Europie.