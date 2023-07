Zboża

FAO apeluje do Rosji o powrót do porozumienia zbożowego

Autor: PAP

Data: 24-07-2023, 18:40

Apel do Rosji o to, by powróciła do porozumienia zbożowego, wystosował w poniedziałek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas otwartej w Rzymie konferencji na temat bezpieczeństwa żywnościowego. "Niech Rosja przemyśli swą decyzję"- wezwała podczas inauguracji obrad premier Włoch Giorgia Meloni.

FAO apeluje do Rosji o powrót do porozumienia zbożowego. fot. PAP/EPA/STRINGER