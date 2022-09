FAO obniżył prognozę produkcji zbóż w 2022 roku

Autor: PAP Biznes

Data: 02-09-2022, 10:57

FAO obniżył prognozę produkcji zbóż w 2022 o 17,2 mln ton z powodu suszy - podała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

FAO obniżył prognozę produkcji zbóż w 2022 roku; fot. shutterstock

Produkcja zbóż a susza

"Utrzymująca się susza w krajach półkuli północnej spowodowała znaczne ograniczenie najnowszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż na 2022 r" - napisano.



"Prognoza na poziomie 2.774,3 mln ton została obniżona o 17,2 mln ton w porównaniu do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu" - dodano.