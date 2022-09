FAO: spadają światowe ceny żywności

Autor: PAP

Data: 02-09-2022, 14:12

Po raz piąty z rzędu, w sierpniu spadły światowe ceny żywności. Wskaźnik cen żywności FAO w sierpniu br. wyniósł średnio 138,0 pkt, w stosunku do lipca br. spadł o 2,7 pkt. (1,9 proc.) - czytamy na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Spadają światowe ceny żywności /fot. pixabay

Sierpniowe spadki cen żywności

W sierpniu pięć wskaźników cząstkowych wskaźnika spadło umiarkowanie, ze spadkami procentowymi od 1,4 proc. dla zbóż do 3,3 proc. dla olejów roślinnych. Mimo to, wskaźnik FAO utrzymał się o 10,1 pkt. (o 7,9 proc.) powyżej wartości sprzed roku.

Indeks cen zbóż FAO spadł do 145,2 pkt. o 2,0 punktu (1,4 procent) w stosunku do lipca br., ale nadal był o 14,8 punktu (11,4 procent) powyżej wartości z sierpnia 2021 roku.

Spadek cen pszenicy

W sierpniu światowe ceny pszenicy spadły o 5,1 proc., po raz trzeci z rzędu. Jest to wynik poprawy perspektyw produkcji, zwłaszcza w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, a także zwiększenia podaży zbóż w miarę kontynuowania zbiorów na półkuli północnej. Ponadto wznowiono eksport z portów czarnomorskich na Ukrainie po ponad pięciu miesięcy przerwy. Niemniej jednak światowe ceny pszenicy utrzymywały się o 10,6 proc. powyżej swoich wartości w sierpniu ubiegłego roku.

Indeks cen olejów roślinnych FAO wynosił w sierpniu średnio 163,3 punktu, co oznacza spadek m/m o 5,5 pkt. (3,3 proc.). Do dalszego spadku indeksu przyczyniły się niższe światowe ceny oleju palmowego, słonecznikowego i rzepakowego, które z rekompensowały wyższe notowania oleju sojowego. Wskaźnik ten w sierpniu br. był o ok. 2,5 proc. niższy niż rok wcześniej.

Ceny produktów mlecznych spaniało o 3 pkt.

Indeks cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 143,5 pkt., co oznacza spadek m/m o 3,0 pkt. (2,0 proc.). Indeks ten jednak był o 27,3 pkt. wyższy niż rok wcześniej. W sierpniu międzynarodowe notowania cen masła i mleka w proszku spadły, głównie ze względu na słabszy popyt na dostawy spot ze strony większości czołowych importerów, ponieważ zapasy pozostały wystarczające do zaspokojenia ich doraźnych potrzeb - wyjaśniono.

Indeks cen mięsa FAO w sierpniu br. spadł do 122,7 pkt, o 1,8 pkt. wobec lipca br., co oznacza drugi z rzędu miesięczny spadek od rekordowego poziomu z czerwca 2022 r.. Wskaźnik ten jest jednak wyższy o 9,3 pkt od wartości sprzed roku.

Zmniejszyły się zakupy mięsa drobiowego

Jak wyjaśnia ONZ, w sierpniu spadły międzynarodowe notowania mięsa drobiowego, co było spowodowane mniejszymi zakupami przez czołowych importerów oraz nieco wyższą dostępnością światowego eksportu. Tymczasem światowe ceny mięsa wołowego spadły z powodu słabego popytu krajowego w niektórych wiodących krajach eksportujących, co zwiększyło podaż tego mięsa na eksport. Z kolei ceny wieprzowiny wzrosły z powodu niskiej podaży żywca do uboju.

Globalne ceny cukru

Indeks cen cukru FAO w sierpniu wynosił 110,4 punktu, o 2,4 pkt. mniej niż lipcu br., jest to czwarty z rzędu miesięczny spadek. Wskaźnik osiągnął najniższy poziom od lipca 2021 roku. Powodem jest m.in. niższa niż wcześniej oczekiwano produkcja cukru w Brazylii z powodu niekorzystnych warunków pogodowych oraz obawy o tegoroczne zbiory w UE. Do ograniczenia spadku światowych cen cukru (wyrażonych w dolarach) przyczyniło się również umocnienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych, notowany od 2004 r. To średnia indeksów cen: mięsa, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru ważona średnimi udziałami eksportowymi każdej z grup w latach 2014-2016. Najwyższy wynik osiągnął wskaźnik w marcu br. - 159,7 pkt. i od tego momentu jego wartość spada.