Fitch obniża rating ukraińskiego holdingu. Wskazuje trzy czynniki ryzyka

Autor: PAP (op. AT)

Data: 20-06-2022, 18:18

Fitch Ratings obniżył długoterminowe ratingi IDR Kernela w walucie obcej i lokalnej do poziomu "CC" z "CCC" - podał Fitch w komunikacie.

Fitch obniża rating ukraińskiego holdingu Kernel. fot. Yura Khomitskyi/unsplash

Fitch obniża ranking Kernela

Agencja podała, że obniżka ratingów odzwierciedla m.in. trudne warunki operacyjne, z jakimi boryka się Kernel od początku rosyjskiej inwazji, poważne zakłócenia w działalności eksportowej, potencjalnie słabnący profil płynności.



"IDR 'CC' wskazuje, że pewnego rodzaju niewypłacalność wydaje się prawdopodobna, pomimo wysiłków zarządu zmierzających do zasilenia płynności poprzez zbycie pewnych aktywów na rzecz głównego udziałowca. Nieuzyskanie zgody pożyczkodawców na opóźnienie płatności prawdopodobnie doprowadziłoby do obniżenia ratingu" - podał Fitch.

Kernel w obliczu inwazji na Ukrainę

24 lutego, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, grupujący ukraińskie spółki indeks stracił na wartości 38,6 proc. Kursy siedmiu z ośmiu wchodzących w skład indeksu spółek spadły od 33 do 46 proc. Kurs Kernela spadł do 25 zł, IMC wynosił 14,3 zł, a Astarty 17,5 zł. W zakończonym 18 marca tygodniu kursy spółek zanotowały wzrost, natomiast w poniedziałek nastąpiła korekta - kurs Kernel Holding spadł o 5,93 proc. do 33,3 zł, IMC o 6 proc. do 17,2 zł, a Astarty o blisko 9 proc. do 23 zł.

Na początku marca spółki Kernel i IMC informowały o zawieszeniu produkcji i eksportu z powodu działań wojennych. IMC prowadzi uprawy zbożowe i roślin oleistych, zajmuje się produkcją ziemniaków oraz hodowlą bydła mlecznego. Kernel prowadzi działalność w zakresie handlu zbożem i produkcji oleju słonecznikowego. Astarta specjalizuje się w produkcji cukru, uprawie zbóż, roślin oleistych, bydła i produkcji mleka.