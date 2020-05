FoodRentgen zbadał pozostałości glifosatu w kaszach jaglanych

W odróżnieniu do kasz gryczanych, kasze jaglane zostały prześwietlone dwa razy. Pierwsze

badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2019 r., a drugie - w styczniu 2020 r.

W pierwszej kolejności wyselekcjonowano 10 konkretnych kasz jaglanych obecnych na rynku, bazując na konsumenckiej sondzie internetowej. Potem zakupiono produkty do badania, wybierając po co najmniej 1 kg każdego produktu bezpośrednio z półek sklepowych. Następnie zakupione produkty zostały przesłane w oryginalnych opakowaniach do laboratorium Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności działającego w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Laboratorium przeprowadziło badanie kasz na obecność pozostałości glifosatu.

We wrześniu 2019

4 kasze z 10 badanych okazały się wolne od pozostałości herbicydu.

W 2 kaszach znaleziono pozostałości herbicydu na granicy obowiązującej normy 0,1 mg/kg Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP1)

W pozostałych 4 kaszach wykryto przekroczenia pozostałości tegoż herbicydu na poziomie 3-6 krotności obowiązującej normy.

Wartości 0,1 mg/kg przekroczyły: Janex Kasza jaglana 400 g (0,12 mg/kg), Cenos Kasza jaglana 400 g (0,15 mg/kg), Szczytno Jaglane Płatki Błyskawiczne 400 g (0,27 mg/kg), Kupiec Kasza jaglana 400 g (0,45 mg/kg) Kuchnia Lidla, Kasza jaglana 400 g (0,62 mg/kg), Risana Kasza Jaglana 200 g (0,63 mg/kg).

W styczniu 2020

Również 4 kasze z 10 badanych okazały się wolne od pozostałości herbicydu. Przy czym tylko dwie z nich okazały się tymi samymi kaszami, co w badaniu z września 2019 r.

W pozostałych 6 kaszach wykryto przekroczenia pozostałości tegoż herbicydu na poziomie od 2 nawet do 46-krotności obowiązującej normy.

Wartości 0,1 mg/kg przekroczyły: Kupiec Kasza jaglana 400 g (0,23 mg/kg), Melvit Płatki Jaglane Błyskawiczne 500 g (0,54 mg/kg), Risana Kasza Jaglana 400 g (0,58 mg/kg), Sante Kasza jaglana 350 g (0,6 mg/kg), Cenos Kasza jaglana 400 g (0,67 mg/kg), Plony Natury Kasza Jaglana 400 g (4,68 mg/kg).