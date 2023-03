W Nowej Soli powstała fabryka SanoRice - holenderskiej firmy produkującej wafle ryżowe dla marek własnych. Nowy zakład ma zwiększyć roczną produkcję Grupy o ponad 5 000 ton i służyć zaopatrywaniu rynków eksportowych.

W południowej strefie ekonomicznej Nowej Soli powstaje fabryka dla SanoRice, firmy produkującej wafle ryżowe dla marek własnych. Produkcja ma ruszyć już za kilka miesięcy. Nowy zakład produkcyjny ma służyć zaopatrywaniu rynków eksportowych. To inwestycja za około 30 mln euro.

Zakład w Nowej Soli to czwarta lokalizacja grupy. Fabryka ma umożliwić Grupie SanoRice zwiększenie zasięgu geograficznego, obniżenie kosztów logistycznych oraz poprawę dostępu do rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowa fabryka początkowo zwiększy roczną produkcję Grupy SanoRice o ponad 5 000 ton i stworzy 50 miejsc pracy.

SanoRice: Gdzie są oddziały firmy?

SanoRice to rodzinna holenderska firma z oddziałami w Veenendaal (Holandia), Zottegem (Belgia) i Borgo Vercelli (Włochy). Firma produkuje wafle ryżowe wyłącznie dla marek własnych.

- Jesteśmy największym na świecie producentem dmuchanych wafli ryżowych, kukurydzianych i wieloziarnistych, sprzedającym produkty własnego wyrobu markom premium, sprzedawcom detalicznym i dystrybutorom w ponad 40 krajach - czytamy na stronie producenta.

SanoRise szuka pracowników

Jak zapowiada Małgorzata Polkowska, HR menedżer z firmy SanoRice, na łamach "Tygodnika Krąg", w bieżącym roku firma planuje zatrudnić około 50 pracowników. W kolejnych latach w związku z rozwojem fabryki i montażem kolejnych linii produkcyjnych zatrudnienie będzie sukcesywnie zwiększane: najpierw w 2024 roku – do około 70, 2025 roku – do 100 osób. Docelowo fabryka będzie zatrudniała do 250 pracowników.

SanoRice Poland poszukuje pracowników na stanowiska operatorów maszyn, produkcji oraz magazynierów.