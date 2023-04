Mimo tego, że jest taki spadek cen zboża, to słabo się to przenosi na produkty zbożowe. Są pośrednicy czy długie procesy produkcyjne lub to jest tylko część, np. wartości chleba, a reszta to koszty pracy i energii - mówił podczas konferencji prasowej, Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego o inflacji i cenach żywności; fot. PAP/Tytus Żmijewski

Co sądzi prezes NBP o wypowiedziach, w których niektórzy twierdzą, że skoro spada inflacja, to spadają też ceny? Czy gdyby przyszli z taką tezą do niego studenci... - "...dostaliby ocenę niedostateczną" - odpowiada Adam Glapiński.

Glapiński: "inflacja to powszechny wzrost cen"

- Spadek cen jest czymś bardzo niedobrym w gospodarce - jeśli średnio wszystkie ceny spadają. Deflacja jest procesem, którego nie doznaliśmy - może króciusieńko i jakiś przedziałach tak. Deflacja jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Są kraje, które zanotowały powszechny spadek cen i to oznacza katastrofę gospodarczą. To oznacza totalny kryzys - spada produkcja, popyt, dochody ludzi. My jesteśmy gospodarką szybko rosnącą - potwierdził Adam Glapiński podczas konferencji prasowej odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Jak zaznacza, spadek inflacji oznacza, że stopniowo przestają rosnąć ceny, "ale to nie znaczy, że zejdą do poziomów niższych".

- Każdy sektor ma swoją charakterystykę. I tak ceny produktów żywnościowych kształtują się międzynarodowo - dodaje prezes NBP.

Gorąca debata o ukraińskim zbożu

- Teraz jest gorąca debata o zbożu i o wpływie na rynek tranzytu zboża z Ukrainy przez Polskę. Nasz rząd się stara zrobić co może, ale jesteśmy w obszarze unijnym, więc jak zboże przekracza granice to wchodzi do obszaru unijnego, więc nie możemy tego zboża clić czy nakładać plomb. Ktoś przyjeżdża na granicę i mówi "wiozę zboże do Paryża"... no i wiezie. Trzeba by za każdą ciężarówką czy pociągiem wysłać jakiś agentów, żeby pilnowali, gdzie to będzie rozładowane. To jest niemożliwe. Coś Unia musi wymyśleć - mówił Adam Glapiński.

Jak dodał, wszystkie kraje, który graniczą z Ukrainą mają ten problem, nie tylko Polska.

Glapiński o gwałtownych spadkach cen żywności

- Ale ceny żywności to potrafią spadać gwałtownie, z pieca na łeb - dodał Glapiński.

- Czytałem gdzieś właśnie dane z giełdy w Paryżu, gdzie jest główna giełda zbożowa. Tam ceny z jesieni do dzisiejszych to jest właśnie taki spadek z pieca na łeb. Spadły radykalnie te ceny. To jest dramat dla producentów, rolników, a niby dobre dla konsumentów. Ale jak widzicie się przenosi słabo. Mimo tego, że jest taki spadek cen zboża, to słabo się to przenosi na produkty zbożowe. Są pośrednicy czy długie procesy produkcyjne lub to jest tylko część, np. wartości chleba, a reszta to koszty pracy i energii - tłumaczył prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak dodał, "niektóre ceny mogą spaść i spadną".