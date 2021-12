Gluten - co to jest? Połowa Polaków tego nie wie

W ostatnich latach o glutenie mówi się wyjątkowo dużo. I często źle. Coraz więcej osób wyklucza – zdaniem ekspertów niesłusznie – zboża i jego przetwory ze swojej diety. Co to jest gluten? Jaka jest nasza wiedza na temat glutenu?

Autor: opr. RW

Data: 20-12-2021, 14:32

Połowa Polaków nie wie czym jest gluten /fot. Unsplash

W sondażu przeprowadzonym na potrzeby kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty” zapytano Polaków, czy wiedzą, czym jest gluten.

Co to jest gluten?

Blisko połowa Polaków (47%) nie zna odpowiedzi na to pytanie! Jednocześnie aż 40% ankietowanych nie wie, czy gluten jest bezpieczny, a 44% odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć” na stwierdzenie: „niejedzenie glutenu jest modne, ale niezdrowe”.

- Te wyniki nie są dla mnie zaskakujące. Gluten stał się w ostatnich latach przysłowiowym „chłopcem do bicia”. Posądza się go o wysoką kaloryczność, wiele osób uważa, że jedzenie produktów zbożowych typu makaron czy chleb sprzyja tyciu. Niektórzy uznają je wręcz za niezdrowe. Tymczasem po prostu nie mamy wiedzy na ten temat albo jest ona oparta na plotkach i niesprawdzonych informacjach. Dlatego tak ważna jest rzetelna edukacja o roli glutenu i produktów zbożowych w codziennej diecie

– twierdzi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalista ds. żywienia i ekspert kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty”.

Gdzie jest gluten?

Spośród respondentów znających pojęcie glutenu (53%), ponad połowa trafnie stwierdza, że gluten jest mieszaniną białek roślinnych. Osoby te najczęściej wskazują, iż naturalnie występuje on w pieczywie, makaronach, zbożowych płatkach śniadaniowych, wyrobach cukierniczych oraz w niektórych kaszach. Padają jednak i błędne odpowiedzi, wśród których wymienia się także – jako produkty zawierające gluten – m.in. kukurydzę czy mleko i przetwory mleczne.

Skąd wiemy o diecie bezglutenowej?

Z badania wynika, że wiedzę o diecie bezglutenowej Polacy czerpią głównie z mediów. Ponad połowa respondentów (53%) dowiedziała się o tym sposobie odżywiania z prasy kobiecej i Internetu. Co trzeci ankietowany słyszał o diecie wykluczającej gluten od znajomych, którzy ją stosują, a co piąty – od znanych osób, które zdecydowały się na eliminację produktów glutenowych z jadłospisu. Zdecydowanie rzadziej odwołujemy się do wiedzy lekarzy i dietetyków.

- Z praktyki wiem, że o przejściu na dietę bezglutenową najczęściej decydujemy sami, nie mając ku temu żadnych konkretnych zaleceń, bez konsultacji ze specjalistami, kierując się modą i niezweryfikowanymi opiniami innych. Po prostu uznajemy, że glutenowe produkty zbożowe są dla nas szkodliwe, co oczywiście rzadko jest prawdą. Tymczasem decyzję o wykluczeniu z diety konkretnych produktów należy podjąć po rozmowie z lekarzem lub dietetykiem, po przeprowadzeniu serii badań. Tylko w ten sposób unikniemy rozmaitych konsekwencji zdrowotnych, w tym niedoborów witamin

i składników mineralnych. Wyniki badania pokazują również, jak ważnym źródłem informacji są dla nas media i jaką rolę w związku z tym mają do odegrania. Ważne, by przekazywane przez nie treści były sprawdzone i wiarygodne – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska.

Ogólnopolska kampania promocyjno-edukacyjna „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.