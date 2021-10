Gorąco Polecam Piekarnia wchodzi do Wrocławia

Sieć Enata Bread Gorąco Polecam Piekarnia otworzyła swój pierwszy lokal we Wrocławiu, przy ul. Drobnera 14. W planach są już kolejne otwarcia.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 07-10-2021, 12:24

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread, grupy zarządzającej marką Gorąco Polecam Piekarnia, zapowiada kolejne lokale we Wrocławiu; fot. mat. pras.

Gorąco Polecam Piekarnia: Lokale

Gorąco Polecam Piekarnia to sieć kilkudziesięciu lokali w Warszawie, Trójmieście, Krakowie – od dziś także we Wrocławiu. Chleby i inne wypieki wyrastają na naturalnym zakwasie (często w kamiennym piecu) i posiadają czystą etykietę (tzw. clean labels), co oznacza, że ich skład ograniczony został do absolutnego minimum. Klienci mają wybór pieczywa jasnego i ciemnego wypiekanego na miejscu.

Piekarnia posiada także „Regał smakosza", który oferuje sałatki i pasty, a już niebawem produkty na śniadanie lub kolację (nabiał, wędliny, jajka, przetwory) pochodzące od lokalnych rolników i firm rodzinnych.

Gorąco Polecam Piekarnia zaprasza również na autorską mieszankę kawy (100% Arabica) z brazylijskiego regionu Cerrado (zachodnia część stanu Minas Gerais). To mieszanka kilku odmian botanicznych obrabianych naturalnie: wiśnia kawowa suszona jest razem z miąższem i skórką, a następnie łuskana w suchym młynie. Dzięki tej naturalnej i tradycyjnej metodzie karmelizowane cukry dodają kawie głębi, tuszując jednocześnie lekką kwasowość. Piekarnia oferuje też koktajle i soki (m.in. ze szpinakiem, miętą, mango).

Gorąco Polecam: Design

Lokal łączy tradycję z nowoczesnością – z lekkim nawiązaniem do industrialnego designu. Na ścianach znalazły się jasne płytki przypominające piekarnie sprzed lat. Przeszklona kuchnia gwarantuje transparentność. Marmurowe stoliki z czarnymi krzesłami stanowią przyjazne miejsce do pracy, nauki lub spotkań z rodziną czy znajomymi.

– Ogromnie cieszymy się z otwarcia. Nasza piekarnia ma doskonałą lokalizację pomiędzy Mostem Uniwersyteckim a Wyspą Słodową. Otacza nas cudowna, secesyjna architektura – mówi Ewa Zaborowska, wrocławski franczyzobiorca Gorąco Polecam Piekarnia.

Enata Bread planuje kolejne otwarcia

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread, grupy zarządzającej marką Gorąco Polecam Piekarnia, zapowiada kolejne lokale we Wrocławiu.

Historia Gorąco Polecam Piekarnia nawiązuje do ponad 100-letniej tradycji pieczenia chleba – pierwszej rzemieślniczej piekarni należącej do rodziny Nowakowskich. Przez lata, kolejne pokolenia, rozwijały receptury i technologię wypieku.