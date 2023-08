W mediach pojawiły się informacje łączące czekającą już na likwidację sieć piekarni Nowakowski Gorąco Polecam z rozwijającą się siecią Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni. O komentarz dotyczący powiązań zapytaliśmy Bartłomieja Rychcika, CEO Enata Bread.

Bartłomiej Rychcik, prezes Enata Bread - spółki, do której należy sieć Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni

Enata Bread a Nowakowski Gorąco Polecam

Anna Wrona: Jak pisaliśmy na łamach serwisu portalspozywczy.pl, w 2010 roku otworzył Pan swój pierwszy lokal franczyzowy pod marką Nowakowski Gorąco Polecam. Kiedy i na jakich zasadach rozłączył się Pan biznesowo z p. Nowakowskim?

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread: Już w 2019 roku byłem bardzo zaniepokojony sytuacją spółki Nowakowski Gorąco Polecam. Z 50 działających sklepów zrobiło się 24 lokali (z czego 15 to była moja franczyza, a 6 mojego przyjaciela - także franczyzobiorcy.) Do spółki Nowakowski Gorąco Polecam należał tylko 1 lokal.

Płynność finansowa to główny czynnik, który spowodował istotne problemy w spółce Nowakowski Gorąco Polecam. Miałem nawet plan wyjścia z firmy i stworzenia nowej marki, jednakże ze spółką p. Nowakowskiego wiązały mnie umowy franczyzowe, które zakładały kary umowne. Ostatecznie zdecydowałem się więc na podpisanie Umowy Użytkowania zawartej na rynkowych zasadach z prawem pierwokupu (i z tej możliwości mogę skorzystać do 2024 roku). Gdybym tego nie zrobił, zamknąłbym biznes, lokale zostałyby zlikwidowane, a ludzie straciliby pracę. Nie miałem innego wyjścia. Tym bardziej, że w tamtym czasie p. Nowakowski poszukiwał inwestorów - jednak nikt (dosłownie nikt) nie był zainteresowany zaangażowaniem się w upadającą spółkę. O całym procesie szeroko informowaliśmy w mediach, także na Waszym portalu. Prowadziliśmy (i prowadzimy nadal) otwartą komunikację. Wszystko odbyło się transparentnie - głośno, a nie „cicho" jak sugerują niektórzy.

Sieć piekarni "Gorąco Polecam"

Czy nazwa "Gorąco Polecam" miała być kontynuacją sieci Nowakowskich?

Stworzyliśmy zupełnie nową markę "Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni". Choć słowa "Gorąco Polecam" brzmią znajomo - wszystko zostało zmienione: zaprojektowane zostało logo (brand hero w formie kromki; wcześniej był to chlebek z literką N odnoszącą się do nazwiska Nowakowski), do nazwy dodano człon "Smaki z Piekarni" (w komunikacji nie odnosimy się do tradycji piekarniczych i rodzinnych), zmodyfikowano strukturę organizacyjną, usprawniono procesy zarządcze i logistykę, odnowiono architekturę lokali, zmieniono menu (pojawiły się np. dania gotowe i inne produkty pod marką własną).

Gdybyśmy nie zrobili tych zmian, czekałyby nas podobne problemy i całkowita likwidacja biznesu, a tak dajemy dziś pracę około 400 ludziom i mamy zdrowe finanse. Ze współpracy z nami zadowoleni są partnerzy biznesowi i klienci. W ciągu kilku lat chcemy osiągnąć skalę 500 lokali. Trudny okres pandemii (notabene zdecydowanie się na realizację Umowy Użyczenia w tym czasie wymagało od nas wielkiego wysiłku i wytrwałości) wykorzystaliśmy, by zrobić krok naprzód: budować skalę. Nikt nie dawał nam żadnych szans na powodzenie, ale udało się. Sukcesy rodzą też nieprzyjaciół - wiemy o tym, ale się nie przejmujemy. Podpisana Umowa Użytkowania dotyczyła 24 lokalizacji (głownie franczyzowych), z czego tylko 1 (słownie: jedna) stanowiła własność spółki Nowakowski Gorąco Polecam (ale w rozumieniu prawa do prowadzenia lokalu, a nie nieruchomosci na własność). W ramach Umowy Użytkowania zapłaciliśmy już ponad 800 tys. zł i tymi kwotami dysponowali Komornicy, którzy z mojej wiedzy spłacili w pierwszej kolejności niezapłacone zobowiązania wobec pracowników spółki Nowakowski Gorąco Polecam.

Długi sieci piekarni Nowakowski Gorąco Polecam

Rzeczpospolita podała, że dziś spółka Nowakowski Gorąco Polecam ma ponad 21 mln zł długu. Czy jest Pan słusznie łączony z długami Nowakowski Gorąco Polecam?

Oczywiście, że niesłusznie. Jako franczyzobiorca nie miałem żadnego wpływu na działalność spółki Nowakowski Gorąco Polecam (powie to Pani każdy franczyzobiorca, który funkcjonuje w jakimkolwiek systemie franczyzowym). Jako inwestor straciłem pieniądze tak samo, jak inni wierzyciele spółki Nowakowski Gorąco Polecam. Jestem przekonany, że „łączenie", o którym Pani mówi, jest wynikiem sporu pomiędzy p. Nowakowskim a jego głównym doradcą z tamtych czasów (przez grzeczność nie wymienię nazwiska).

Dziękuję za rozmowę.