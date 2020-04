Grupa Makarony Polskie: Realizacja inwestycji pozwala na rozwój oferty we własnych brandach

Grupa w raporcie przedstawiła wyniki uzyskane w ubiegłym roku, o których piszemy w linku poniżej.

Makarony Polskie z raportem za 2019 r. Całkowite przychody ze sprzedaży na poziomie 165,6 mln zł

Oprócz tego Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie, opowiedział o inwestycjach oraz nowych produktach w ofercie marek należących do Grupy.

- Odpis aktualizujący wartość bilansową marki Tenczynek w kwocie 2,6 mln zł jest konsekwencją decyzji o zmianach w strategii długofalowego rozwoju spółki zależnej Stoczek Natura Sp. z o.o. i zmianie profilu dotychczasowej produkcji tj. ograniczeniu działalności w obszarze nisko marżowych przetworów warzywno-owocowych pod brandem „Tenczynek” oraz przekierowania core biznesu na produkty nowoczesne, m.in. dania gotowe na tackach „So food”. Odpis nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Makarony Polskie - napisał w liście do akcjonariuszy Zenon Daniłowski.

- Do największych inwestycji zakończonych w zeszłym roku należy: w spółce Makarony Polskie uruchomiono linii do produkcji makaronu walcowanego w szerokim zakresie form (m.in. gniazda, tagliatelle i papardelle), w spółce Stoczek Natura SP. z o.o. instalacja nowej linii do produkcji dań gotowych na tackach. Realizacja inwestycji pozwala na rozwój oferty we własnych brandach m.in. „Makarony Polskie” i „So Food” oraz rozwój sprzedaży pod markami sieciowymi - dodał prezes.

- Dobre przyjęcie produktów innowacyjnych na rynku takich jak makarony z roślin strączkowych, walcowane makarony semolinowe z dodatkiem oraz wprowadzenie kolejnych nowości produktowych powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach - podsumował Zenon Daniłowski.

