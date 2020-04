GUS: oziminy dobrze zniosły zimę

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, przebieg warunków agrometeorologicznych podczas tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin, a krótkotrwałe spadki temperatury nie zagrażały oziminom. W kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,1 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 0,1 proc. rzepaku i rzepiku ozimego.

Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji. Z nadejściem wiosny na przeważającym obszarze kraju odnotowano deficyt opadów i narastającą suszę rolniczą. Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady lutego, wcześniej w porównaniu do średniej z wielolecia o ok. 3-4 tygodnia, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych.

Największy deficyt opadów w marcu i w pierwszej połowie kwietnia dotyczył zachodniego i centralnego obszaru Polski. W I połowie kwietnia wystąpił wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin, jednak spadki temperatury w nocy dochodzące do -8°C hamowały wschody zbóż jarych oraz wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych.

Występujące niedobory wilgoci w glebie niekorzystnie wpływały na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, a wysiane wiosną nawozy nie wzbogacały kompleksu sorpcyjnego gleb i tym samym nie były dostępne dla roślin. Występujące przymrozki oraz susza obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.

Na całym kraju obserwuje się nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb i związane z tym nierównomierne wschody zbóż jarych - zauważono.

W bieżącym roku obserwowano nieco wcześniejsze ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Od połowy marca odnotowano jednak znaczne spadki temperatury nocą (dochodzące do -10oC), które przyczyniły się do spowolnienia wegetacji w sadach. W niektórych rejonach zaobserwowano nawet uszkodzenia zawiązków kwiatów (zwłaszcza na plantacjach brzoskwiń, moreli, niektórych odmian czereśni, borówki wysokiej oraz malin). Z powodu marcowych przymrozków uszkodzeniu uległy też niektóre plantacje truskawek.

Od końca drugiej dekady kwietnia, rozpoczęło się kwitnienie pozostałych gatunków drzew owocowych, przy czym pogoda sprzyjała oblotowi pszczół.

Stan zaawansowania siewów warzyw gruntowych w bieżącym sezonie jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych rejonach kraju. Znaczny wzrost temperatury, występujący w drugiej połowie kwietnia, sprzyjał wschodom i wegetacji warzyw gruntowych, jednak postępująca susza ogranicza rozwój roślin. Przebieg warunków pogodowych, a zwłaszcza opady będą miały decydujący wpływ na dalszą wegetację upraw rolnych i ogrodniczych.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.