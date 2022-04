Gwałtowne wzrosty cen surowców: Polska Izba Makaronu apeluje do sieci handlowych

Gwałtowne wzrosty cen pszenicy o 43-55proc. przekładają się wyższe na ceny mąki oraz makaronu. Do tego dochodzą rosnące ceny innych surowców, koszty energii i wynagrodzenia pracowników. Zaniepokojeni tą sytuacją są producenci makaronów. W związku z tym Polska Izba Makaronu apeluje do sieci handlowych o renegocjacje dotychczasowych umów handlowych i korekty cenników.

Autor: oprac. JS

Data: 12-04-2022, 17:49

Polska Izba Makaronu apeluje do sieci handlowych o renegocjacje dotychczasowych umów handlowych i korekty cenników. / fot. unsplash

Podczas specjalnego posiedzenia Polskiej Izby Makaronu polscy producenci wyrazili zaniepokojenie rosnącymi cenami zbóż, jajek oraz innych surowców na rynku krajowym

- Jako środowisko producentów zrzeszonych w Polskiej Izbie Makaronu z dużym niepokojeniem obserwujemy bardzo trudną sytuację na rynku pszenicy i surowców, które są głównymi składnikami w produkcji makaronów, jak również wysokimi cenami energii elektrycznej, gazu, paliwa oraz znaczącym wzrostem cen opakowań –powiedział Marek Dąbrowski, prezes zarządu PIM.

Ceny zbóż na najwyższym poziomie od 20 lat

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie ceny zbóż na rynku krajowym wzrosły do poziomu nienotowanego od dwudziestu lat. Ta nadzwyczajna sytuacja z jaką mają teraz do czynienia przedsiębiorcy, wymaga konkretnych działań. Podczas posiedzenia ustalono, że Polska Izba Makaronu podejmie szereg działań zmierzających do zapewnienia ciągłości dostaw produktów makaronowych do sieci handlowych.

– W tej szczególnej sytuacji apelujemy do naszych partnerów handlowych o renegocjacje dotychczasowych umów handlowych i korekty cenników, które będą adekwatne do rzeczywistych kosztów produkcji i nie doprowadzą do bankructw niektórych mniejszych wytwórców makaronów – zaznaczył Marek Dąbrowski.

Dodajmy, że Polska jest jednym z głównych producentów zboża w UE. Według szacunków GUS zbiory zbóż w 2020 r. wyniosły rekordowe 35,5 mln ton, tj. o 22,5% więcej niż w 2019 r. W stosunku do średniej z poprzednich 5 lat było to więcej o 22,0%, a w porównaniu z 2010 r. aż o 30,6%. W 2021 r. zbiory zbóż są szacowane na 34,5 mln ton, czyli o około 3% mniej niż w poprzednim roku.