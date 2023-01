PRZECZYTAJ DUŻY WYWIAD: Helpa: od pomysłu na żywienie własnych dzieci do sprzedaży setek tysięcy sztuk kaszek

Social media to ważny kanał dla marki Helpa Czary Mamy.

- Pierwsze kroki w social mediach stawiałyśmy samodzielnie na Facebooku. Początki naszej firmy były bardzo dobrym okresem dla działalności marek w tym kanale. Panowały inne zasady, nie za wszystko trzeba było płacić - przyznaje Anna Różyk.

Pomysłodawczynie Helpy od początku były mocno zaangażowane w publikowanie wartościowych treści i prawdziwego obrazu żywienia małych dzieci. I od początku spotkały się z ciepłym odbiorem – dobrymi komentarzami i recenzjami.

- Pamiętam do dziś, że w piątek 26 stycznia 2017 roku ruszyłyśmy z Helpą i to był właśnie początek na Facebooku. Tam o 9 rano rozpoczęłyśmy sprzedaż i w ten sam weekend wyprzedałyśmy wszystko co przygotowałyśmy na pierwszą partię. A założenia były, że sprzedamy to w około 4-6 miesięcy! To w połączeniu z pozytywnym odbiorem gotowego produktu dało nam energię do dalszego działania. I mamy ją do dziś! - podkreśla Anna Różyk.