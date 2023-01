strefa premium

Helpa: od pomysłu na żywienie własnych dzieci do sprzedaży setek tysięcy sztuk kaszek

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 23-01-2023, 12:29

Helpa Czary Mamy to marka, która pobudziła rynek żywności dla dzieci i niemowląt wprowadzając naturalne i ekologiczne produkty o prostym składzie. Dzięki edukacji rodziców, działalności w social media i sukcesywnej pracy od podstaw Helpa sprzedaje dziś kaszki w setkach tysięcy sztuk. W okazji 6-lecia firmy, o jej historii i planach rozwoju, rozmawiamy ze współzałożycielką Anną Różyk.

Aleksandra Budzowska i Anna Różyk - lekarka i dietetyczka, założycielki firmy Helpa

Skąd pomysł na powstanie marki Helpa Czary Mamy?

Pomysł na stworzenie kaszek do gotowania powstał kiedy miałyśmy pierwsze dzieci. Poznałyśmy się, kiedy były one małe, a my obie byłyśmy na początku drugich ciąż. Jako dietetyczka i lekarka – chciałyśmy połączyć kompetencje i stworzyć coś zawodowo razem. Zamarzyły nam się rodzicielskie warsztaty, które miałyby być pomocą i dzieleniem się wiedzą na temat rozszerzania diety oraz zdrowego odżywiania dzieci. Kilka takich spotkań zrealizowałyśmy. Potem – wraz z rozkwitem naszej przyjaźni – powstał pomysł na kaszki.

Helpa - 6 lat działalności