IGC obniżyła prognozę światowej produkcji zbóż ogółem

Korekta w dół nastąpiła przede wszystkim po obniżeniu prognozy produkcji dla pszenicy (głównie USA, UE i Rosja) i kukurydzy (głównie USA). Perspektywy spożycia pozostały zasadniczo niezmienione, ponieważ niewielkie korekty w górę w odniesieniu do zastosowań spożywczych i przemysłowych są równoważone zmniejszoną ilością przeznaczoną na cele paszowe.

Wzrost szacowanych zapasów początkowych tylko częściowo rekompensuje niższe dostawy w nowym sezonie, przy czym poziom zapasów na koniec sezonu 2020/2021 na świecie spadł o 10 mln ton (miesiąc do miesiąca), do poziomu 625 mln, co oznacza jedynie niewielki wzrost rok do roku.

Więcej w farmer.pl