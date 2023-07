Ile jest jagód w jagodziance? Zdecydowanie mniej niż kiedyś! Andrzej Piętka sprawdził dla nas skład jagodzianki dostępnej w sklepach firmowych wiodącej piekarnio-cukierni w Warszawie oraz cukierni dostarczającej produkty do dużej francuskiej sieci handlowej.

Najczęściej spotykaną ilością jagód w jagodziankach jest ilość pomiędzy 20 proc. a 40 proc. Dawniej przyjmowano w cukierniach, że 60 proc. gramatury produktu stanowiły owoce; fot. Andrzej Piętka

Sezon na jagodzianki

Zaczął się sezon jagodowy i większość Polaków chce zjeść w tym letnim czasie jagodziankę.

Jak przypomina Andrzej Piętka, jagodzianki to słodkie bułeczki, które powinny być wypełnione nadzieniem z prawdziwych jagód. Tradycja ich wypiekania pochodzi ze wschodniego Mazowsza. Wypiekane były zazwyczaj przy okazji odpustów parafialnych.

- Obecnie konsumentów na ten sezonowy produkt cukierniczy możemy podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa ludzi samodzielnie zbierających owoce w lesie lub kupujących je w sklepie, aby potem w domu przygotować ciasto drożdżowe z jagodami i wypiekać dla domowników. Druga grupa preferuje zakup jagodzianek w lokalnej cukierni, piekarni lub na targu. Trzecia kategoria smakoszy jagodziankowych kupuje produkt impulsowo, podczas codziennych zakupów w sklepie lub dyskoncie - wylicza Andrzej Piętka.

Dlaczego warto jeść jagody?

Dlaczego warto jeść jagody? Andrzej Piętka przypomina, że poza tym, że są smaczne, są również zdrowe. Dzięki zawartej w nich luteinie mają pozytywny wpływ na nasz wzrok, a przez swoje działanie antyoksydacyjne chronią organizm przed poważnymi chorobami. Wpływają korzystnie na naszą pamięć, mają niski indeks glikemiczny, tylko 50 kcal w 100 gramach i cenne minerały oraz witaminy. Zawierają dużą ilość garbników, mangan, witaminę B1, C i K. Ponadto są bogate w błonnik, który ma właściwości wiążące wodę, wpływa na prawidłowe wydzielanie soków trawiennych w żołądku, podtrzymuje uczucie sytości po posiłku, zapobiega zaparciom, hemoroidom i nowotworom jelita grubego.

Jagodzianki w cukierniach i piekarniach

Z owocowego dobrodziejstwa natury pełnymi garściami czerpią cukiernie, które ruszyły już z produkcją jagodzianek. Chętnych na jagodowe przysmaki nie brakuje.

Mała cukiernia potrafi wyprodukować i sprzedać w sezonie 4-5 tysięcy jagodzianek dziennie. Andrzej Piętka

W sklepach w tym okresie pojawiają się różne słodkości z jagodami: ciasta z nadzieniami jagodowymi, torty jagodowe, pączki z nadzieniem jagodowym, tartaletki z całymi owocami i lody o smaku jagodowym.

Jagodzianki: Jaki skład?

Co zawierają w składzie jagodzianki dostępne w sklepach firmowych w wiodącej piekarnio-cukierni w Warszawie oraz cukierni dostarczającej produkty do dużej francuskiej sieci handlowej? Andrzej Piętka sprawdził dla nas skład. Im krótszy, tym lepiej. Uwagę przykuwa też różnica w zawartości procentowej jagód.

1. Składniki jagodzianki z cukierni popularnej w Warszawie w jej sklepach firmowych

Skład: mąka pszenna, jagoda (20%), cukier, marmolada (przecier jabłkowy, cukier, przecier aroniowy, przecier porzeczkowy i przecier wiśniowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), jaja, margaryna (olej rzepakowy, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), drożdże, mleko w proszku, skrobia modyfikowana, sól, aromaty: waniliowy, jagodowy, barwniki: karotenowy.

2. Składniki jagodzianki kupowanej od dużego producenta i dostępnej w dużej sieci handlowej

Skład: mąka pszenna, pasteryzowana masa jajowa, przeciery owocowe (jabłkowy, z aronii, z czarnej porzeczki), jagoda (40%), oleje i tłuszcze roślinne w zmiennych proporcjach: rzepakowy i częściowo utwardzony palmowy, drożdże, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny, stearoilomleczan sodu, sól, przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli; serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, maślanka (z mleka), enzymy (pszenica), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje zagęszczające: acetylowany fosforan deskrobiowy, alginian sodu, barwniki: ryboflawina, aromat.

Ile jest jagód w jagodziance?

Jak tłumaczy Andrzej Piętka, najczęściej spotykaną ilością jagód w jagodziankach jest ilość pomiędzy 20 proc. a 40 proc. Kiedyś było to 60 proc.

Dawniej przyjmowano w cukierniach, że 60 proc. gramatury produktu stanowiły owoce. Wysoka cena za jagody sprawiła, że te proporcje zmniejszają się. Coraz więcej producentów używa nadzienia o smaku jagodowym i stosuje przeciery. Jako zagęstnik i pochłaniacz wody wydobywającej się z owoców podczas wypieku popularnie stosuje się metodę dodawania okruchów biszkoptowych. Wiele cukierni stosuje różne triki technologiczne, aby „obtaniać” receptury. Wydaje się, że nie służy to wtedy dobrze samemu produktowi. A naprawdę dobre jagodzianki najczęściej można spotkać w małych cukierniach, gdzie pracują jeszcze „starzy” i doświadczeni cukiernicy, którzy potrafią zrobić produkt zgodnie ze starymi recepturami. Są takie miejsca, bo dba się tam o jakość wyrobów. Andrzej Piętka

Ile kosztują jagodzianki?

Ekspert podaje, że rozpiętość cen za jagodzianki jest naprawdę duża: od 3 złotych do 30 złotych (w miejscach celebryckich i ekskluzywnych cukierniach).

Dzisiaj obok tłustego czwartku z pączkami to jagodzianki są prawdziwie polskim produktem sezonowym chętnie oferowanym w sezonie letnim w sieciach handlowych i cukierniach. Andrzej Piętka

Jak zrobić jagodziankę w domu?

Jagodzianka podobnie jak pączek jest produktem drożdżowym. Jeżeli ma się zacięcie cukiernicze, to warto jagodzianki zrobić samodzielnie w domu. Domowe jagodzianki to jeden z najlepszych słodkich sezonowych deserów w ciągu roku. Sekretem dobrej jagodzianki jest dobrze wyrobione ciasto drożdżowe i duża ilość jagód z cukrem wkładana do każdej bułeczki. Radzimy, jak to zrobić w artykule Jak zrobić pyszne domowe jagodzianki?

